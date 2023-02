Milan vs. Tottenham se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, FOX Sports, beIN Sports y HBO Max por la ida de los octavos de final de la Champions League 2022-23. El estadio San Siro será la sede de este gran duelo, el cual podrás disfrutar este martes 14 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario de Perú y Colombia). El cuadro italiano no pasa por un buen momento, pero a pesar de su irregularidad e inconsistencia buscará quedarse con la victoria ante su gente y así encaminar su clasificación a los cuartos de final. El combinado londinense, por su parte, llega a este duelo después de haber sido goleado por el Leicester City (4-1) en la Premier League y de todos modos intentará mejorar su imagen en territorio milanés. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Milan y Tottenham se miden por los octavos de final de la Champions League. (Video: AC Milan / Twitter)

Milan vs. Tottenham: posibles alineaciones

Milan : Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo; Brahim, Leao y Giroud.

: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo; Brahim, Leao y Giroud. Tottenham: Fraser; Emerson, Dier, Davies, Romero, Perisic; Hojbjerg, Sarr; Son, Kulusevski y Kane.





