¿Pega la vuelta? Radamel Falcao volvió este miércoles a estar frente a su exafición del Atlético de Madrid, aunque con camiseta del Mónaco, en el duelo que los 'colchoneros' se impusieron 2-0 por la Champions League. El 'Tigre', quien fue ovacionado por todo el Wanda Metropolitano, no descartó regresar al cuadro madrileño, al que defendió entre 2011 y 2013.

"El futuro no sabemos. No depende de mí. Obviamente que el Atlético siempre va a estar en mi corazón, y una vez que termine mi contrato en el Mónaco no sé qué vaya a pasar, así que estoy siempre hinchando por el Atlético de Madrid", dijo el delantero colombiano tras el encuentro.



Falcao se sorprendió de que cinco años después le siguieran recordando los aficionados del Atlético, equipo con el que ganó una Liga Europa, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey.



"Ha sido muy emocionante, que aún después de tanto tiempo la gente siga recordándome. Estoy muy agradecido a la gente del Atlético", reiteró.



Sobre su participación en el partido, en el que tuvo un disparo a puerta que atrapó el portero esloveno Jan Oblak y dispuso de un lanzamiento de penalti por una mano del montenegrino Stefan Savic dentro del área, que tiró fuera, dijo que de haber entrado ese penalti la historia del partido habría cambiado.



"Tuve la oportunidad de poder anotar, y quizás la historia del partido hubiera sido otra porque estábamos en ese momento jugando muy bien", apuntó Falcao tras el partido, que deja al Atlético clasificado para octavos y al Mónaco sin opciones del tercer puesto de grupo que le podría clasificar a la Liga Europa.