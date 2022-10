El último sábado se encendieron las alarmas no solo en el Real Madrid, sino también en la interna de la selección de Uruguay. Corría el minuto 90+5 del partido entre la ‘Casa Blanca’ y Sevilla por la undécima fecha de LaLiga Santander, cuando ‘Papu’ Gómez disputó con vehemencia un balón con Federico Valverde. El jugador de 24 años se llevó una fuerte patada en la pierna derecha y tuvo que salir con ayuda del campo de juego. En ese momento no se conoció la gravedad de lo ocurrido, pero este domingo el futbolista sudamericano fue sometido a pruebas médicas.

Se determinó que afortunadamente el mediocampista no tiene una fuerte lesión muscular, pero por precaución el comando técnico de Carlo Ancelotti prescindirá de sus servicios para el cotejo de este martes ante Leipzig por la quinta jornada de fase de grupos de la Champions League. Así lo hizo saber el diario Marca. “Tras pasar pruebas médicas con el club blanco, Fede Valverde no está lesionado, sólo tiene el ‘bocadillo’. No parece que el golpe vaya a ir a mucho más que eso, un golpe muy fuerte, eso sí”, apuntó el medio en su versión digital.

Como se sabe, los ‘madridistas’ ya se encuentran clasificados a octavos de final y afrontan este duelo con suma tranquilidad, motivo por el que el ‘Pajarito’ se puede tomar unos día de descanso para llegar al 100% al próximo encuentro liguero.

“Lo de Fede (Valverde) es un golpe, le han dado en la pierna y tenemos que ver. No sé si podrá jugar el martes”, había anticipado Carlo Ancelotti en rueda de prensa tras la victoria por un categórico 3-1 sobre el conjunto que dirige Jorge Sampaoli.

Vale recordar que el uruguayo es fundamental en el esquema táctico Real Madrid. De los once partidos de liga disputados que ha disputado esta temporada, ha sido titular en nueve de ellos. Además, ha marcado un total de seis goles hasta el momento: ante Celta, Mallorca, Atlético Madrid, Barcelona, Elche y Sevilla.

Por Champions League, Federico Valverde ha sido parte de los cuatro primeros encuentros, todos ellos alineando desde el vamos. En esta competencia ha podido marcar un tanto, cuando el cuadro ‘merengue’ jugó precisamente ante Leipzig, pero en la capital española.





Así fue la patada de Papu Gómez a Fede Valverde





