Antoine Griezmann sonríe en Madrid, mientras que una lista de equipos preguntan por sus servicios de cara a la próxima temporada. El delantero francés se siente cómodo con el Atlético y asegura sentirse 100% identificado con el proyecto de Diego Simeone, en donde él es la máxima figura. Consultado sobre su futuro y los favoritos para ganar la Champions League , el galo concedió una entrevista para la revista ‘Kicker’ para dar sus puntos de vista.



"Me siento muy cómodo aquí, con el Atlético de Madrid. Tenemos un hermoso proyecto con el que me identifico al 100%, quiero ayudar al club a crecer, el Atlético me ayuda a crecer y queremos hacer historia. Me atrae la idea de convertirme en una leyenda, en un jugador histórico de este club. Es importante para mí. Me implica mucho trabajo, pero estoy dispuesto a hacerlo, tanto dentro como fuera de la cancha", confesó Griezmann al medio alemán.



Del mismo modo, habló de sus candidatos en la UCL. "Para mí, el Manchester City es el primer favorito porque tiene a Pep Guardiola como técnico [¿intención de fichar por ellos?]. Después, vienen la Juventus de Turín y el Barcelona, porque allí juegan Cristiano Ronaldo y Messi. Y, detrás, nos veo a nosotros", considerando al Atlético en un hipotético pase hasta las semifinales del torneo.



Atlético de Madrid enfrenta al Borussia Dortmund en el Wanda Metropolitano, en un duelo con aliciente de revancha para los ‘Colchoneros’. La goleada dolió en Alemania y el ‘Aleti’ tiene pensado sacar los tres puntos en su casa. No puede esperarse lo contrario, sobre todo cuando Griezmann se toma este encuentro muy en serio. Se viene un gran espectáculo.