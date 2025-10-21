Doblete de Fermín López para el 2-0 del Barcelona vs Olympiacos. (Video: ESPN)
El encontró la formula de resurgir en esta , tras la caída en la jornada anterior, y qué mejor que confiar en la actitud de la sangre joven que vienen siendo los líderes en este partido frente a Olympiacos que ya lo ganan por 2-0. Nuevamente un desborde rápido por el carril central llegaría para -que ya había marcado el primer gol de este partido- logrando desordenar por completo a la defensa del equipo griego que no encuentra como frenar a los jóvenes como Dro Fernández que fue el encargado de justamente abrirle campo, jalando la marca de sus rivales. Es así que Fermín una vez más, sin referencia alguna, logra sacar el disparo para marcar su doblete.

