¡Está intratable! Gol de Fermín López para el 2-0 del Barcelona vs Olympiacos en Champions League
De la Masía para el mundo, la juventud se hace cargo del Barcelona en este partido frente al cuadro griego, que sufre otro gol más en los pies del joven Fermín López que se ha vuelto el gran verdugo de este compromiso.
Doblete de Fermín López para el 2-0 del Barcelona vs Olympiacos. (Video: ESPN)
El Barcelona encontró la formula de resurgir en esta Champions League, tras la caída en la jornada anterior, y qué mejor que confiar en la actitud de la sangre joven que vienen siendo los líderes en este partido frente a Olympiacos que ya lo ganan por 2-0. Nuevamente un desborde rápido por el carril central llegaría para Fermín López -que ya había marcado el primer gol de este partido- logrando desordenar por completo a la defensa del equipo griego que no encuentra como frenar a los jóvenes como Dro Fernández que fue el encargado de justamente abrirle campo, jalando la marca de sus rivales. Es así que Fermín una vez más, sin referencia alguna, logra sacar el disparo para marcar su doblete.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.