No cabe duda que los primeros minutos del duelo entre Real Madrid vs. Manchester City sorprendieron a miles de fanáticos de ambos equipo. Los londinenses golpearon primero y logró ponerse en menos de diez minutos con un 2-0 a favor que encarrilaba la eliminatoria. Sin embargo, el cuadro blanco no se dio por vencido y a los 33′ descontó por medio de Karim Benzema.

Tras un gran esfuerzo del croata Luka Modric, el mediocampista robó un balón en el centro del campo y abrió para el lateral Ferland Mendy, quien colocó un buen centro al área rival para que aparezca el de siempre.

El delantero francés y principal estrella del elenco ‘merengue’, Karim Benzema, le ganó la partida la zaga inglesa y, con un remate no muy estético, pero si efectivo, venció al guardameta Ederson, que no pudo evitar el 2-1 de la escuadra visitante en el Etihad Stadium.

Real Madrid vs. Manchester City: lo que se viene

Tras el duelo por las semifinales de la Champions League, tanto el Real Madrid como el Manchester City se enfocarán en sus torneos domésticos. Los españoles tendrán que medirse ante el RCD Espanyol el sábado, en un duelo donde se podrían proclamar como campeones de LaLiga Santander. Mientras que los londinenses recibirán en su casa al Leeds, en busca de seguir sumando puntos y no desprenderse de la punta de la Premier League.

Cabe resaltar que el elenco ‘merengue’ llega a este encuentro tras superar a Chelsea en los cuartos de final del certamen. Los ‘blues’, pese a hacer un gran partido en el Santiago Bernabéu donde triunfaron por 3-2, no les alcanzó para superar al marcador global a los de Ancelotti, quienes terminaron avanzando a la siguiente fase del campeonato.

A diferencia del Madrid, Manchester City llega al duelo de semifinales de la Liga de Campeones tras caer eliminados ante Liverpool en la FA Cup. Los ‘Reds’ de Jurgen Klopp se impusieron por 3-2 en el duelo con goles de Sadio Mané (doblete) y Konaté. Grealish y Silva marcaron para los londinenses.





