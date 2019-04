Siempre el VAR: Guardiola y su reflexión tras eliminación del Manchester City de la Champions

El entrenador del Manchester City , Josep Guardiola , afirmó que apoya el uso del VAR , pero que "quizás desde un ángulo parecía mano de Fernando Llorente y desde otro, el del árbitro, no", en referencia al tercer tanto del Tottenham Hotspur en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League.



"Apoyo el uso del VAR, pero quizás desde un ángulo el gol de Llorente es mano y quizás desde el que vio el árbitro, no", explicó Guardiola en declaraciones a la BBC.



El tanto del español significó la eliminación del City, que consiguió ponerse 4-2 por delante y que rozó la clasificación cuando Raheem Sterling marcó en el tiempo de descuento un tanto que fue anulado también por el videoarbitraje.



"Es cruel, pero es lo que hay y tenemos que aceptarlo. Después de veinte minutos íbamos 3-2 arriba. En la segunda parte creamos muchas oportunidades y marcamos el gol que necesitamos. Desafortunadamente no acabó bien, así que felicitamos al Tottenham y le deseamos buena suerte para las semifinales", reflexionó el técnico español.



Sobre el gol anulado a Sterling, Guardiola aseguró que vio la acción y que es la gente del VAR la que decide.



"Fallamos un penalti en la ida y estoy muy orgulloso de mis jugadores y de los aficionados", agregó.



En tres temporadas, Guardiola no ha sido capaz de llevar al City a semifinales de la 'Champions', después de caer dos veces en cuartos y una en octavos. EFE

