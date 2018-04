Por tienda del Manchester City aún se estará hablando de Champions League por un rato más. Y en la previa del duelo ante el Tottenham -que podría coronar campeones a los 'ciudadanos'- Josep Guardiola se refirió a su expulsión en el duelo del martes frente al Livepool , y reveló lo que le dijo el juez español Mateu Lahoz.

'Pep' aseguró que el árbitro del encuentro le dijo "si me dices eso en el vestuario, no pasa nada, pero lo has dicho ante el público y por eso te expulso". Además, señaló que "si la gente no hace lo que tiene que hacer, yo tengo que defender a mi equipo porque no pueden sentirse solos".



Recordemos que en el entretiempo del cotejo entre el City y los 'Reds', Guardiola se acercó al colegiado y le reclamó por el gol invalidado a Sané y se fue a las gradas.

El técnico también se refirió a los cruces de semifinales; en especial en el que se medirán el Bayern Munich -su exequipo- frente al Real Madrid. Guardiola no tiene dudas sobre a qué escuadra alentará.



"Apoyaré al Bayern. Ojalá tengan más suerte que en años anteriores y puedan clasificarse. Es un clásico. Ya que no estamos nosotros ni el Barcelona y animaré al Bayern. Soy un gran fan", declaró.