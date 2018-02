James Rodríguez fue titular este martes en el partido entre Bayern Munich y Besiktas en el Allianz Arena de Alemania por la ida de octavos de final de la Champions League. Incluso, el volante colombiano casi marca un golazo de tiro libre, pero fue cambiado a los 44' de la primera parte por Arjen Robben. ¿Por qué?

Sucede que al ex Real Madrid le cayó un pelotazo en la cara de su propio compañero Thomas Müller. Este buscó la portería con un fuerte remate, peroe l balón terminó por impactarle al también ex Porto y AS Mónaco en el Porto.

Algunos periodistas colombianos que estuvieron en el recinto del Bayern apuntaron a través de Twitter que el cambio de James se dio más que todo por una precaución. Habría acusado un dolor en uno de sus oídos y por ello fue sustituido.

Tras las pruebas de rigor se espera que esté disponible para este fin de semana ya que los dirigidos por Jupp Heynckes se medirán ante Hertha de Berlín como local en el marco de la fecha 24 de la Bundesliga.