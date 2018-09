Sin duda, la expulsión de Cristiano Ronaldo durante el duelo entre Juventus vs. Valencia en Mestalla se robó toda la atención de la primera jornada de Champions League.

Era el primer partido de 'CR7' en Liga de Campeones con la Juventus, tras abandonar el Real Madrid, pero una agresión al colombiano Jeison Murillo a la media hora de juego determinó su expulsión.

Cristiano Ronaldo no podía creer lo que sucedía. Repetía una y otra vez "yo no hice nada", pero el juez alemán Felix Brych no cambió de opinión.

Mientras el luso reclamaba su expulsión, los hinchas del Valencia se burlaban de su desgracia. Para ellos, fue casi como celebrar un gol, ya que el rival perdía a su máxima estrella.

Al final, Juventus no extrañó a Cristiano Ronaldo y con 10 jugadores venció al Valencia por 0-2, goles del bosnio Miralem Pjanic, ambos de penal, en partido válido de la primera fecha del grupo H de la Liga de Campeones.