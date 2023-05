Inter vs. Milan se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, FOX Sports, beIN Sports, Sky Sports, HBO MAX y Fútbol Libre TV por la vuelta de las semifinales de la Champions League 2022-23. Este encuentro está programado para este martes 16 de mayo desde las 2:00 p.m. y se jugará en el estadio Giuseppe Meazza, ubicado en la ciudad de Milán (Italia). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Inter llega a este partido luego de haber vencido por 4-2 al Sassuolo, en el compromiso correspondiente a la trigésima quinta jornada de la Serie A. Los goles ‘nerazzurri’ fueron anotados por Romelu Lukaku (2), Lautaro Martínez y Ruan en propia puerta, mientras que Matheus Enrique y Davide Frattesi descontaron para los dirigidos por Alessio Dionisi

Luego de haberse quedado con la victoria en la ida de las semifinales, el conjunto de Simone Inzaghi llega a esta vuelta con mucha ventaja y con un pie y medio en la gran final, la cual se disputará en Estambul el próximo sábado 10 de junio. Más allá de lo que algunos piensan, Inter no buscará aguantar y jugar con el resultado, sino cerrar la llave con un nuevo triunfo.

Consciente de que es uno de los partidos más importantes en la historia del club y de su carrera como entrenador, Inzaghi sabe que no tiene que fallar. “Seguro que va a ser una noche importante. Un partido histórico, uno de los más relevantes para el Inter. Me repito pero no me canso de decirlo: mañana tenemos que juntarnos y ayudarnos de principio a fin. La afición ha estado con nosotros en los buenos y en los malos momentos”, manifestó en su más reciente conferencia de prensa.

Entendiendo que la rivalidad histórica con el AC Milan repercutirá en el recuerdo de lo que suceda este martes, el estratega italiano se mostró optimista. “Conocemos perfectamente a nuestro rival. Estamos preparados, como lo estuvimos anteriormente contra el Benfica. Estamos a poco más de noventa minutos de alcanzar un sueño junto a todos estos chicos maravillosos. Gracias a ellos también llegamos a la final de la Copa de Italia”, añadió.

Por otro lado, valoró el hecho de estar cerca de la gran final a pesar del complicado grupo que le tocó cuando empezaron en esta Champions League. “Cuando se hizo el sorteo de la fase de grupos recuerdo que hubo una decepción generalizada. No tuvimos demasiada suerte. Pero le dije a mis futbolistas que el Bayern o el Barça tampoco iba a estar contento ni tranquilo con tener que enfrentarse al Inter”, puntualizó.

Inter vs. Milan: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 7:00 p.m.

Milan, por su parte, no la está pasando nada bien. En su último partido por la Serie A, válido por la jornada 35, cayó por 2-0 en su visita al Spezia. Esta caída ante uno de los coleros en la tabla de posiciones no fue bien recibida por los hinchas, quienes se acercaron a los futbolistas para recriminarles por la poca actitud que vienen mostrando. Asimismo, exigieron que den vuelta al marcador para pasar a la final de la Champions League.

Stefano Pioli, estratega del cuadro milanés, habló en conferencia de prensa y evidenció su optimismo para revertir el resultado adverso de la ida. “Los que jugamos al fútbol sabemos que los partidos nunca se acaban hasta el final y las remontadas existen. Y creemos en ello”, manifestó.

“No somos un equipo top, eso es un hecho. Tenemos que defender más y mejor los balones muertos. Tuvimos nuestras ocasiones ofensivas, pero no las aprovechamos. Tenemos que aprovechar las ocasiones que creamos. El Inter algo nos va a dar y tenemos que explotarlo”, cerró el entrenador de 57 años.

Inter vs. Milan: canales de transmisión

Perú: ESPN / Star Plus

ESPN / Star Plus Colombia: ESPN / Star Plus

ESPN / Star Plus Ecuador: ESPN / Star Plus

ESPN / Star Plus Argentina: ESPN / Star Plus

ESPN / Star Plus Chile: ESPN / Star Plus

ESPN / Star Plus Brasil: ESPN / Star Plus

ESPN / Star Plus España: Movistar Liga de Campeones

¿Cómo llegan Inter y Milan a este partido?

¿Dónde se jugará el Inter vs. Milán?

Inter vs. Milan: posibles alineaciones

Inter: Onana; Dumfries, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella; Lukaku, Martínez.

Onana; Dumfries, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella; Lukaku, Martínez. Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Pobega, Tonali, Messías; Saelemaekers, Díaz, Giroud.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.