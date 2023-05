Uno de los clásico más apasionantes del fútbol mundial volverá a presenciarse este martes 16 desde las 21:00 horas . Se trata del derbi italiano, Inter – Milan en vivo, donde ambos vuelven a verse las caras tras una semana y definirán quién clasificará a la final de la Champions League. El Milan quiere inscribir su nombre en la lista de grandes remontadas que han alimentado en los últimos años ante un Inter en gran forma, que defenderá el 2-0 logrado en la ida. A continuación, te damos todos los detalles de este clásico con horarios, canales TV, link streaming, declaraciones, estadísticas y más.

La más que probable presencia del luso Rafael Leao en el once del Milan marca un partido de vuelta de las semifinales de Champions League, en el que el Inter necesitará más frialdad, para rentabilizar la ventaja de dos goles que cosechó en la ida, y alcanzar una final que no logra desde hace trece años, frente a lo que sería una gesta histórica de los ‘rossoneri’, que precisan no solo la cabeza, sino el corazón para tocar la gloria.

Este martes, el Meazza acogerá un nuevo ‘Derbi della Madonnina’, quizá el más especial de la última década, con una final de Liga de Campeones en el horizonte. El segundo capítulo del duelo de las diez ‘orejonas’ en el que el Inter lo tiene más cerca, pero tendrá que luchar contra el arma más poderosa del Milan para conseguirlo.

El partido de ida en el Giuseppe Meazza (San Siro), con el Milan como local, dejó muy tocado a los ‘rossoneri’. Vieron cómo su faceta en ‘Champions’ se desplomó en apenas veinte minutos de asedio interista que resolvió el partido. Los de Pioli despertaron ligeramente en la segunda mitad, pero sin su estrella sobre el césped poco pudieron hacer para recortar distancias.

Link streaming para ver, Inter – Milan en vivo por móvil

¿Qué canal mirar, Inter – Milan en vivo por Champions?

En cualquier lugar de España, puedes ver el Inter - Milan en vivo y en directo por los canales M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones UHD, a través de los operadores Movistar y Orange, que también ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. El encuentro también estará en M+ Liga de Campeones BAR (exclusivo para bares y locales públicos) en el canal 307 de Movistar.

Para el resto de Europa también se podrán seguir este partido de Champions League entre Inter - Milan en vivo. En Alemania, podrá seguir en vivo y en directo el duelo en DAZN, Sky Sport Austria 2, DAZN 1 y DAZN 2. Si estas en Estados Unidos puedes ver el encuentro por Estados Unidos: Univision NOW, TUDN USA, VIX+, TUDN.com, Univision, TUDN App, CBS y Paramount+.

¿A qué hora juega, Inter – Milan en vivo, en San Siro?

El partido de vuelta por la semifinal de la Champions League, Inter – Milan en vivo se juega este martes 16 de mayo desde las 21:00 horas. A continuación, te presentamos la lista de horarios para poder seguir la cobertura en directo desde el lugar que te encuentres.

En México, Inter – Milan en vivo se juega desde las 13:00 horas

En Estados Unidos, Inter – Milan en vivo se juega desde las 15:00 horas (Washington)

se juega desde las 15:00 horas (Washington) En Perú, Inter – Milan en vivo se juega desde las 14:00 horas

se juega desde las 14:00 horas En Colombia, Inter – Milan en vivo se juega desde las 14:00 horas

se juega desde las 14:00 horas En Ecuador, Inter – Milan en vivo se juega desde las 14:00 horas

se juega desde las 14:00 horas En Chile, Inter – Milan en vivo se juega desde las 15:00 horas

se juega desde las 15:00 horas En Paraguay, Inter – Milan en vivo se juega desde las 15:00 horas

se juega desde las 15:00 horas En Venezuela, Inter – Milan en vivo se juega desde las 15:00 horas

se juega desde las 15:00 horas En Bolivia, Inter – Milan en vivo se juega desde las 15:00 horas

se juega desde las 15:00 horas En Argentina, Inter – Milan en vivo se juega desde las 15:00 horas

se juega desde las 15:00 horas En Uruguay, Inter – Milan en vivo se juega desde las 15:00 horas

se juega desde las 15:00 horas En Brasil, Inter – Milan en vivo se juega desde las 15:00 horas

¿Qué necesitas saber del derbi de Milan?

El buen comienzo del Inter en el partido de ida le deja en una posición inmejorable para alcanzar su primera final de la UEFA Champions League en 13 años, aunque los ‘nerazzurri’ podrían haber ganado por un margen aún mayor después de que Hakan Çalhanoğlu estrellase un balón en el poste y Mike Maignan impidiese el gol de Henrikh Mkhitaryan y Edin Džeko antes del descanso. Sin embargo, el Inter, que ha ganado 18 de las 19 competiciones de la UEFA en las que se ha impuesto a domicilio en el partido de ida, confía en confirmar su presencia en Estambul.

El equipo de Stefano Pioli querrá confirmar la mejoría que mostró en la segunda parte, en la que el centrocampista Sandro Tonali también mandó una pelota al poste. Rafael Leão marcó dos goles en el último triunfo del Milan sobre su rival de la ciudad, un 3-2 en la Serie A en septiembre, y el probable regreso del portugués tras un problema en los adductores podría ser clave para las opciones de los ‘rossoneri’.

¿Cómo formarán Inter vs Milan para el partido en San Siro?