Lionel Messi ha ofrecido una entrevista para una conocida marca de bebida, en la que repasó algunos aspectos puntuales sobre su aventura en la Champions League. La 'Pulga' recordó cómo fue su debut, los goles que él considera importantes, pero sobre todo reveló y explicó cómo ha cambiado su posición y juego a lo largo de los años.

"Sí, puede ser que en el último año haya retrasado un poco más mi posición y llegue desde atrás al arco no como otros años que estaba más de tres cuartos para adelante pero sí que es verdad que me tiré unos metros más atrás pero siempre con la idea de seguir llegando al arco y de seguir haciendo goles", apuntó el argentino.



Messi también explicó que si bien para él todos los goles que ha marcado en la competición son importantes, destacó aquellos que logró marcar en las finales y, sobre todo, "en las semifinales al Real Madrid. Tengo recuerdos muy lindos en esta competición la cual me gusta muchísimo y disfruto de poder jugarla".

Y si se trata de disfrutar la Liga de Campeones, la 'Pulga' recordó cómo fue su debut en en esta competición. Si bien no pudo ganarla, aseguró que la sensación de jugarla por primer vez "fue muy linda".



"Mi primer partido en la Champions fue en Ucrania contra el Shaktar, fue un partido donde fuimos muchos chicos del B porque el Barcelona ya estaba clasificado para la siguiente ronda y fuimos muchos de la cantera y jugamos contra un gran equipo, perdimos pero la sensación de debutar en Champions fue muy linda", señaló.