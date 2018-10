Un golazo en la concepción. Desde la fórmula de Pep Guardiola hasta la generación del juego de los futbolistas. Pep definitivamente aplaudió un tanto que generó buenos comentarios en el partido entre el Manchester City vs. Hoffenheim por la Champions League. Pero mejor vayamos a la descripción de una gran respuesta de los ‘Citizens’ en Alemania.



Luego del tanto sorpresa de los locales, Manchester City respondió a su estilo: tocando con pases filtrados entre sus jugadores. David Silva realizó un reloj en donde burló a dos rivales y dio un ‘pase de la muerte’ para Leroy Sané, quien quedó solo en la banda izquierda.



El extremo alemán, que no fue citado para el Mundial de Rusia 2018, tocó para el ‘Kun’ Agüero , quien con un solo movimiento también se apartó de otros dos jugadores para igualar la cuenta sobre el Manchester City sobre el Hoffenheim en la segunda fecha del torneo.



Manchester City y Hoffenheim juegan en un partido por el Grupo F de la presente edición del torneo. Pep Guardiola tiene un duro camino, no será tan fácil como en la Premier.