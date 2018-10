Gol de camerino, gol que dejó muchos a los fanáticos del Manchester City y los que adoran a Pep Guardiola. El equipo ‘Citizen’ quedó mudo tras el sorpresivo tanto del Hoffenheim en el partido por la segunda jornada de la Champions League. Belfodil abrió la cuenta en el Manchester City vs. Hoffenheim y generó bastante suspicacias en Inglaterra.



Pase filtrado, el delantero quedó solo contra el arquero Ederson Moraes y definió a placer. El argelino celebró con sus compañeros, mientras que Pep Guardiola y los 'Citizens’ llevaron la pelota al mediocampo para reaccionar frente al ataque sorpresa de los alemanes.



La ventaja no tardó mucho tiempo, dado que Sergio Agüero igualó el partido seis minutos después. El ‘Kun’ marcó en la presente edición de la Champions League para calmar las aguas en Manchester y para quienes critican a Guardiola en el ‘Viejo Continente’.



Manchester City y Hoffenheim juegan en un partido por el Grupo F de la presente edición del torneo. Pep Guardiola tiene un duro camino, no será tan fácil como en la Premier.