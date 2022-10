La preocupación ya está instalada no solo en el comando técnico del Paris Saint-Germain, sino también en la Selección Argentina. El último fin de semana, Lionel Messi no salió en lista para afrontar el partido del cuadro de la capital francesa ante Reims por la Ligue 1 y este lunes el diario Le Parisien ha asegurado que la ‘Pulga’ tampoco sería parte del choque contra Benfica por la cuarta fecha de la UEFA Champions League.

“Lionel Messi no participó del entrenamiento colectivo de este lunes por la mañana con el PSG. Y, según nuestra información, el argentino no estará en el grupo este martes por la noche para el juego ante el Benfica”, señaló el medio de comunicación en su versión digital, para agregar que el argentino “regresó del viaje de Lisboa con molestias en el gemelo” y que a pesar que las pruebas médicas aseguraron que no tenía mayores problemas, no jugó el sábado por precaución.

Como se recuerda, el pasado martes la ‘Pulga’ alineó como titular en el encuentro del equipo parisino precisamente ante Benfica por la tercera jornada de la Liga de Campeones, y si bien marcó un gol, la celebración no fue completa ya que el marcador terminó igualado (1-1). Además, se retiro del campo de juego al minuto 81.

En un inicio se creía que el goleador se habría marchado del terreno por algún fuerte golpe sufrido. Sin embargo, mientras se dirigía a su lugar en el banquillo, mantuvo una charla con Christophe Galtier, motivo por el que diversos hinchas en las redes también especularon con un posible enfrentamiento entre ambos.

Ya en rueda de prensa el estratega confirmó que fue el propio Messi quien le solicitó el cambio, pero no por una lesión, sino porque estaba cansado. Finalmente, las molestias físicas sí existieron, a tal punto que su baja es prácticamente un hecho para la noche del martes 11 de octubre en el Parque de los Príncipes.

Para alegría de los hinchas albicelestes, Le Parisien aseguró que los problemas del rosarino no deberían generar mayor preocupación, pues se recuperará en los próximos días y su presencia en Qatar 2022 está completamente asegurada. “No habrá riesgo con la pantorrilla del argentino de cara a los próximos partidos ni con el Mundial dentro de seis semanas”, concluyó el diario francés.





