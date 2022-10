Duro golpe el que podría sufrir la Selección Argentina. Este domingo, durante el partido entre la Roma y Lecce por una nueva jornada de la Serie A italiana, Paulo Dybala se retiró del campo de juego producto de un lesión. Al delantero se le vio con cara de frustración apenas llegó al banquillo de los suplentes y de inmediato la preocupación se instaló en las hinchas de la Albiceleste, que tras oír las declaraciones de José Mourinho, su inquietud ha ido en aumento.

Al término del duelo, el entrenador luso conversó con los medios de prensa para opinar sobre la situación de su delantero, asegurando que no le augura un buen futuro, según lo que pudo analizar. “¿Cómo está? Digo que mal por no decir muy mal. ¿Verlo antes de 2023? No soy médico ni hablé con uno, pero por mi experiencia, la forma en que lo vi y lo que me dijo, es muy difícil”, declaró ante las cámaras.

Como se recuerda, se jugaban los minutos iniciales del segundo tiempo del cotejo Roma vs Lecce, cuando Tammy Abraham, quien recién había ingresado por Nicolo Zaniolo, sufrió una falta de Kristoffer Askildsen dentro del área, por lo que el árbitro Alessandro Prontera sancionó la pena máxima en el estadio Olímpico.

Paulo Dybala se adueñó de la pelota, escuchó el pitazo del juez y definió, de manera rasante, para vencer la resistencia del guardameta Wladimiro Falcone, quien se lanzó al palo opuesto del disparo. Fue el 2-1 a favor de la Roma, pero el atacante no pudo celebrar como hubiera deseado.

La ‘Joya’ sintió una molestia muscular, mientras algunos de sus compañeros lo abrazaban y otros pedían atención médica. José Mourinho se percató de lo ocurrido y decidió retirar del terreno del ariete sudamericano, permitiendo el ingreso de Nemanja Matic.

Recién este lunes se conocerán los resultados arrojados por las pruebas médicas a los que será sometido el argentino. De confirmarse una lesión grave, todo hace indicar que no podría ser parte de la nómina de Lionel Scaloni para viajar a Qatar, perdiéndose la Copa del Mundo 2022.





