PSG vs. Newcastle se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 5 de la Champions League. El duelo se jugará este martes 28 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el marco del grupo F. El choque se disputará en el Parque de los Príncipes. La victoria de los locales podría perfilarlos a la clasificación hacia octavos. Si ganan las ‘Urracas’, escalarán posiciones y alcanzarán a los dirigidos por Luis Enrique en la tabla. En la primera vuelta, los ingleses ganaron 4-1. La transmisión será a través de la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.





El pase de Fabián Ruiz en el partido de PSG. (Video: Twitter)





PSG vs. Newcastle: probables alineaciones

Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández; Manuel Ugarte, Vitinha, Demélé; Kolo Muani, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos. Newcastle: Nick Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Dan Burn; Guimaraes, Longstaff, Joelinton; Miguel Almirón, Anthony Gordon, Isak.