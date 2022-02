Antes de pasar por completo la amarga página de lo que vivió en el PSG vs. Real Madrid, Carlo Ancelotti se detuvo en dos aspectos que decidieron el partido. Primero, el italiano admitió que todo lo que trabajaron en la víspera no funcionó en el Parque de los Príncipe. De segunda, el DT llenó de elogios a Kylian Mbappé, la llave del gol en el encuentro de ida de los octavos de final.

“El mejor jugador que hay en Europa. Ha sido determinante”, declaró el técnico después de caer 1-0 en la ida disputada en Francia al canal Movistar Liga de Campeones. “Es muy fuerte, ganó el partido…”, indicó al medio galo RMC Sport. Eso sí, ‘Carletto’ evitó referirse al posible fichaje del ‘Kiki’: “No sé, no quiero hablar de estas cosas”.

Luego, en la conferencia de prensa, el experimentado preparador siguió alabando al hombre de la jornada en París. “Mbappé es imparable, hemos intentado controlarlo. Militao lo ha hecho muy bien, pero es un jugador que siempre inventa algo”, expresó para referirse a la acción que definió el compromiso.

Enseguida, el técnico del Madrid analizó: “No pudimos salir con el balón desde atrás, en bloque bajo debíamos ser más agresivos. Cuando teníamos el balón, era cuestión de intentarlo más y mejor. Hemos decidido no subir demasiado la presión, tener un bloque bajo, como ya he dicho, hemos defendido bien, pero con el balón hemos tenido más dificultades de las normales”.

“Es verdad que hemos sufrido en el medio sin balón, con la presión sobre laterales y medios. Suelen fallar menos pases de los que han fallado hoy. No se pueden cambiar las características que tenemos. No nos ha salido hoy, pero no por eso tenemos que cambiar; tenemos que mejorar”, añadió sobre la tarea de su equipo.

La revancha será el próximo 9 de marzo y, hasta entonces, Ancelotti cree que las condiciones serán totalmente diferentes. El DT proyecta una mejora del conjunto blanco para encarar a Paris Saint Germain. Asimismo, Carlo confía en el respaldo absoluto de todos los hinchas que llegarán al estadio Santiago Bernabéu.

“Vamos a jugar un partido distinto en nuestro estadio. Va a ser una eliminatoria muy larga. Con el Bernabéu detrás va a ser un partido distinto. Soy optimista para la vuelta, tenemos que hacerlo mejor que el PSG en casa. No tenemos esa preocupación por los goles fuera de casa. Ojalá la ventaja del PSG no sea suficiente”, sentenció.





