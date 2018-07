La actuación del portero del Liverpool, Loris Karius , en la final de la pasada Champions League, que ganó el Real Madrid (3-1) , estuvo condicionada "al cien por cien" por un golpe que recibió en la cabeza, aseguró hoy el entrenador 'Red', Jurgen Klopp .



En declaraciones a los medios británicos, el técnico alemán opinó que los errores cometidos por su meta en el primer y tercer gol del equipo español fueron fruto de la conmoción cerebral que le causó un choque con Sergio Ramos .



El codo del defensa blanco impactó con Karius, de 25 años, al intentar rematar un balón al área, cuando el resultado de la final disputada el pasado mayo en Kiev era aún de empate a cero, recordó Klopp.



Cinco días después del partido, los test efectuados al portero en una clínica estadounidense indicaron que existían "26 o 30 señales de conmoción", explicó el entrenador del Liverpool, quien aclaró que no quiere usar estas pruebas como "excusa" para la derrota, sino como "una explicación.



"Para mí, explica al cien por cien su actuación. Se vio influenciada por ese golpe, eso es seguro", subrayó Klopp , quien no se había pronunciado hasta ahora sobre este tema.



Karius está convocado con el resto del equipo para disputar este sábado un partido de pretemporada ante el Chester City, con el objetivo de dejar atrás esta polémica y afianzarle como el meta del Liverpool, después de la críticas recibidas por los errores de aquella final.



"Desde este punto de vista, por mi parte todo está bien. Ya no estamos pensando en esto más y comenzamos de cero", zanjó el entrenador alemán.



El meta encajó el primer gol de la final de Champions al intentar sacar el balón con la mano, pero el delantero Karin Benzema aprovechó su proximidad en el área para meter la pierna y desviarlo a la red.



El tercer tanto madridista lo anotó Gareth Bale con disparo de larga distancia que el portero del Liverpool introdujo en su propia portería al intentar despejarlo. EFE