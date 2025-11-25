Real Madrid vs. Olympiacos juegan este miércoles 26 de noviembre, por la quinta jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a jugarse en el Estadio Georgios Karaiskakis (El Pireo, Grecia), donde los dirigidos por Xabi Alonso parten como favoritos para quedarse con la victoria y lavarse la cara tras su última presentación en LaLiga. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Olympiacos se juega la honra y algo más que tres puntos: con apenas un triunfo en ediciones anteriores frente a los blancos, quieren aprovechar su condición de local para dar la sorpresa. Además, los griegos llevan una media alta de presión ofensiva por partido en esta Champions, lo que podría complicar la salida del balón de los madridistas.

Real Madrid, entre tanto, llega condicionado y con la obligación de ganar sí o sí. Tras caer por 1-0 ante el Liverpool en la jornada anterior de la Champions League, los de Xabi Alonso contabilizan ya tres partidos sin ganar, lo que obliga a una reacción inmediata para no comprometer su clasificación a los octavos de final de la máxima competición europea.

Para colmo, los merengues encaran el duelo con bajas sensibles en defensa: Thibaut Courtois se perderá el partido por un proceso viral, según confirmó el equipo médico, por lo que será suplido por Andriy Lunin. Esa ausencia suma tensión a un partido que exige firmeza atrás.

Además, según reportes recientes, el Real Madrid podría recuperar a Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, quienes han entrenado con normalidad y podrían reforzar el mediocampo y la defensa para el viaje a Grecia. Todo dependerá de la decisión de Xabi y su estrategia para sumar de a tres en El Pireo.

En cuanto a la formación que podría parar el Real Madrid, se espera la siguiente: Andriy Lunin en la portería; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Fran García en la línea defensiva; Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham en el mediocampo; con Arda Güller, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé en la delantera.

Por su parte, Olympiacos también llega motivado. Su entrenador, José Luis Mendilibar, guardó piezas clave en su último partido de la Superliga de Grecia para llegar fresco a este choque europeo, según informan medios. Entre sus cartas ofensivas destacan jugadores como Ayoub El Kaabi, quien ha sido determinante con su velocidad y definición.

Real Madrid vs. Olympiacos: horarios del partido

Real Madrid vs. Olympiacos está programado para este miércoles 26 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Olympiacos: canales de TV

Real Madrid vs. Olympiacos se disputará en el Estadio Georgios Karaiskakis (El Pireo, Grecia), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

