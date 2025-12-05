Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo Real Madrid vs Manchester City, correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 10 de diciembre en el Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Manchester City





Más de 3.5 goles - 2.22 vía Betano

Triunfo del Real Madrid y marcan ambos equipos - 3.50 vía Betano

Real Madrid anota el primer gol - 1.83 vía Betano

Análisis de apuestas Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid recibe la visita del Manchester City en un verdadero partidazo de la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League. Se trata de un duelo clave para ambos equipos en sus aspiraciones de escribir su nombre en octavos de final sin pasar por los playoffs.

Los dirigidos por Xabi Alonso vienen de vencer al Olympiacos (3-4) en un reñido compromiso de la jornada pasada, mientras que en su último partido en casa superaron a la Juventus (1-0). Los blancos se ubican en la quinta posición con 12 puntos a tres del líder Arsenal.

Por su parte, Manchester City cortó una racha positiva en el torneo luego de caer frente al Bayer Leverkusen (0-2) en la jornada pasada. Cabe mencionar que, en su última presentación como visitantes en el torneo, los dirigidos por Pep Guardiola derrotaron al Villarreal (0-2).

Ante la calidad de ambos equipos, y sus enfrentamientos previos, se espera un partido intenso, parejo y lleno de goles. Por jugar en casa, Real Madrid aparece como el equipo favorito.

Más de 3.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que se anoten más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos entre Real Madrid y Manchester City, donde se incluyen los dos duelos de la temporada pasada.

Asimismo, en el último compromiso de los dirigidos por Xabi Alonso en el torneo se marcaron más de 3.5 goles.

Apuesta 1: Real Madrid vs Manchester City: Más de 3.5 goles - 2.22 vía Betano

Triunfo merengue

Es probable que Real Madrid se quede con la victoria y anoten ambos equipos por los antecedentes más recientes. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro triunfos de los blancos en la actual edición de la Champions.

También esto se dio en los dos enfrentamientos entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 2: Real Madrid vs Manchester City: Triunfo del Real Madrid y marcan ambos equipos - 3.50 vía Betano

Real Madrid abre el marcador

Por el fútbol que muestran en casa, y el momento que viven, no extrañaría que los merengues anoten el primer gol del partido. Esto se dio en las dos victorias de los dirigidos por Xabi Alonso en la fase de liga de la Champions.

Asimismo, ese pronóstico se cumplió en los dos enfrentamientos más recientes de estos clubes en la capital española.

Apuesta 3: Real Madrid vs Manchester City: Real Madrid anota el primer gol - 1.83 vía Betano

Cuotas Real Madrid vs Manchester City





Resultado Cuotas Real Madrid 2.32 Empate 53.80 Manchester City 2.80

Real Madrid vs Manchester City: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 15 ocasiones. El balance es de 5 victorias del Real Madrid, 5 empates y 5 triunfos del Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: