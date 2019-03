El club de la pelea: Ramos reunió a sus compañeros... ¡y encaró a Isco por su actitud!

Todos contra todos. El Real Madrid anda revuelto por completo. La derrota ante el Ajax, que supuso la eliminación de la Champions League, ha sacado varios 'trapitos sucios' de la interna, que se siguieron 'lavando' incluso dos días después de la hecatombe en el Bernabéu. Y la mañana del jueves sirvió para que Sergio Ramos , uno de los señalados por la afición, junte a toda la plantilla y tenga un durísima charla con sus compañeros.

Según adelantó 'El Partidazo de Cope', Ramos reunió al resto de la plantilla en Valdebebas, sin ningún técnico presente, solo jugadores, y lo primero que hizo fue pedir respeto para Santiago Solari, cuyo puesto tambalea.



Pero lo más duro llegó después, cuando el capitán 'blanco' apuntó que "el que no esté comprometido y no vaya a darlo todo, que se borre". En ese momento se refirió a los que no están teniendo continuidad con el 'Indiecito', como Marcelo e Isco principalmente.



Y precisamente el momento tenso llegó cuando Sergio Ramos señaló al mediocampista directamente.



El defensor recriminó a Isco que, tras conocer que no estaba convocado, no se subiese al autobús junto a sus compañeros al Santiago Bernabéu para el encuentro ante el Ajax y que no vaya al vestuario tras la eliminación.



Isco, siempre según información del programa de la Cadena Cope, y que luego Marca también salió a confirmar, pidió disculpas a sus compañeros por su actitud y reconoció que su comportamiento se debe a que está enfadado con Solari porque no lo toma en cuenta.

Así se desarrolló la charla de la mañana del jueves en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, liderada por un Sergio Ramos que vive días de terror, no solo por las críticas por forzar la amarilla y no jugar la vuelta de octavos de final, sino sobre todo por el encontronazo que tuvo con Florentino Pérez que ha hecho tambalear su continuidad en el equipo.

