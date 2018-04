Este miércoles, James Rodríguez jugó su primer partido ante Real Madrid , su ex equipo. El volante colombiano fue titular con Bayern Munich en el duelo que se jugó en el Allianz Arena de Alemania por la ida de semifinales de la Champions League 2017-18.



En el primer tiempo, el también ex AS Mónaco y Porto no perdió la oportunidad para ser parte del primer tanto de su conjunto. Todo se dio a los 28'.



James tomó la pelota y de manera magistral asistió a su compañero Joshua Kimmich. Este aprovechó que la defensa del Real Madrid estuvo mal parado y le pegó de derecha, poniendo el 1-0 para Bayern.



En la repetición se pudo ver que el portero Keylor Navas tuvo algo de complicidad en el gol. Buscó anticiparse a un supuesto centro, pero la pelota terminó por meterse por su primer palo.