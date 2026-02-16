Real Madrid visitará nuevamente a Benfica, club que lo venció y por el que tiene que jugar estos play-offs para clasificar a los octavos de final de la Champions League. Este cotejo es más que una revancha para los de la ‘Casa Blanca’ que necesitan un buen resultado para cerrar la serie la próxima semana en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Además, llegan motivados por el primer lugar de LaLiga, tras su triunfo del último fin de semana sobre Real Sociedad por 4-1 y la derrota de Barcelona 1-2 en su visita a Girona, con polémico final en Montilivi.

Tras la salida de Xabi Alonso, la responsabilidad de conducir el equipo recayó en Álvaro Arbeloa, quien sufrió el duro golpe de una eliminación temprana en Copa del Rey y busca recuperar el rumbo en el torneo de clubes más prestigioso de Europa.

Por su parte, Benfica consiguió un triunfo agónico ante Real Madrid en la fecha final de la ronda regular y puso su nombre en esta definición, cuando todo parecía cuesta arriba para los dirigidos por José Mourinho.

En lo que respecta a la competencia local, las ‘Águilas’ se ubica en la tercera posición con 52 unidades, siete menos que el líder Porto y tres menos que el segundo, Sporting de Lisboa.

Este enfrentamiento marcará un nuevo encuentro del experimentado entrenador luso y quien fue su dirigido, Álvaro Arbeloa en Real Madrid.

Este lunes entrenaron en el estado Da Luz. (Foto: Real Madrid)

Real Madrid vs. Benfica: horarios del partido

El partido entre Real Madrid vs. Benfica está programado para este martes 17 de febrero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Benfica: canales de TV

El encuentro entre Real Madrid vs. Benfica se disputará en el Estadio da Luz (Lisboa, Portugal), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

