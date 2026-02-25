Luego de sacar ventaja en Lisboa, Real Madrid recibirá a Benfica para asegurar su pase a los octavos de final de la Champions League ante rival que precisamente le quitó la clasificación directa solo hace algunas semanas atrás. El duelo promete ser de ida y vuelta y aquí te compartimos todos los detalles.

Con solitario gol de Vinícius Júnior, en un polémico partido, los de la ‘Casa Blanca’ se impusieron de visita y ahora deberán cerrar la serie en casa, ante un imponente marco de público en el estadio Santiago Bernabéu, escenario de históricas gestas.

Este encuentro se ve envuelto en una polémica por las presuntas frases racistas del argentino Gianluca Prestianni en contra del brasileño Vinícius en Portugal, las mismas que aún no se han comprobado, pero sí han generado una suspensión provisional del desequilibrante atacante sudamericano.

Esto genera una ausencia más que importante para Jose Mourinho que tendrá que buscar un sustituto para este miércoles, pues se trata de uno de sus hombres más importantes en ofensiva y quien fue clave para llegar a esta instancia en el torneo europeo de mayor prestigio.

Real Madrid venció 1-0 a Benfica en el duelo de ida. (Foto: Real Madrid)

Con un tropiezo el último fin de semana por LaLiga ante Osasuna, perdiendo el primer lugar del torneo español, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tienen la responsabilidad de sacar adelante esta serie para calmar los ánimos en el aficionado blanco.

Parecido es el panorama en ‘Las Águilas’ que están siete puntos abajo del líder Porto y encuentran en la Champions League la motivación perfecta para hacer historia y dejar en el camino a los más campeones del certamen.

Real Madrid vs. Benfica: horarios del partido

El partido entre Real Madrid vs. Benfica está programado para este miércoles 25 de febrero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Benfica: canales de TV

El encuentro entre Real Madrid vs. Benfica se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

