Sporting Cristal no pudo resolver la serie por la segunda fase de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo en los 90 minutos y recién superó al aguerrido equipo paraguayo en tanda de penales. El choque se disputó el último martes en el estadio Miguel Grau del Callao ante un imponente marco de público.

Sobre la eliminación de sus dirigidos, y su primera experiencia internacional, declaró el entrenador Eduardo Ledesma, quien analizó los dos cotejos ante los celestes y hasta recordó también los enfrentamientos frente a Alianza Lima, por la primera ronda de la competición.

“En los dos partidos con Sporting Cristal, sobre todo, nos pasó lo mismo que contra Alianza en los primeros 25 minutos. Si comparo con el partido ante Alianza, creo que hasta el minuto de hidratación del primer tiempo jugamos un partido y, a partir de ahí, jugamos otro. En ese momento entendimos que podíamos competir, porque empezamos a generar situaciones de peligro ante Alianza”, dijo el entrenador paraguayo.

“Con Sporting sentí que, por momentos, nos faltó animarnos un poquito más. Quizás jugábamos muy apurados o creíamos que cada robo de balón debía terminar obligatoriamente en un pase al vacío o en una situación de gol. A veces el fútbol te obliga descansar con el balón y ahí fallamos, nos apresuramos en las decisiones”, añadió en conferencia de prensa.

El partido en los 90 minutos quedó igualado sin goles. (Foto: 2 de Mayo)

En esa línea, destacó la riqueza del plantel de Sporting Cristal y hasta nombró a dos jugadores de jerarquía internacional y con presencia en la selección peruana. Ambos fueron claves en la definición desde los 12 pasos.

"También hay que reconocer que enfrentamos a un rival muy bien trabajado, con un entrenador que lleva más de un año con el grupo y que sabe a lo que juega. Sobre todo, tienen jugadores de selección, como Yotún, futbolistas de mucho nivel, entró también ‘Canchita’ Gonzales“, apuntó Ledesma.

Sporting Cristal se medirá, por la tercera fase de la Copa Libertadores, la misma que otorga clasificación a la fase de grupos, a Carabobo de Venezuela, que eliminó a Huachipato de Chile. Serán duelos de ida y vuelta con definición nuevamente en Perú.

En lo que respecta a la competencia local, los celestes jugarán de visita el próximo sábado 28 de febrero ante Sport Huancayo, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

