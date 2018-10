No pudo seguir en el partido, en medio del golpe que recibió el Real Madrid vs. CSKA Moscú en Rusia por la segunda jornada de la Champions League. Dani Carvajal salió sentido del campo de juego, en donde le llovieron las críticas a Julen Lopetegui. El lateral derecho tuvo que ser reemplazo por Álvaro Odriozola y ahora tendremos que ver qué dice el parte médico.



Antes del partido, Dani Carvajal arrastraba molestias, pero el técnico decidió darle descanso a Gareth Bale como Sergio Ramos. ¿Por qué no Carvajal? Las alarmas se encienden en el Bernabéu, precisamente en un mes en donde hay que afrontar varios partidos.



CSKA Moscú abrió la cuenta tras un ‘blooper’ de Toni Kroos en el mediocampo. El Real Madrid, por su parte, ha tenido dos disparos al palo: Casemiro y Benzema. ¿Podrá poner la igualdad?

Esperemos que Odriozola ponga algo de ritmo por la banda derecha.



Real Madrid ganó su primer partido de la Champions League 2018-19 y ahora sufre en Moscú, en donde España también cayó eliminada en el Mundial de Rusia 2018.