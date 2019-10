Toma la pelota: Zidane apuesta por Mendy y sienta a Marcelo ante Galatasaray

De regreso de Palma de Mallorca a Madrid para preparar el partido para el martes, Zidane ha llegado a una conclusión de cara al duelo contra el Galatasaray : Marcelo no puede ser titular en el equipo. El técnico galo trabajó para recuperarlo desde la temporada pasada, pero su rendimiento no es el mismo desde hace más de un año y medio. El brasileño deja huecos en la defensa y tiene muchas pérdidas de balón. Se lo vio así en la pasada jornada de LaLiga y Ferland Mendy ha ganado los galones para ser titular en la Champions League.



¿Por qué? Dos razones: la inversión de 48 millones de euros por su pase y el pedido implícito de Zidane para traerlo desde el Olympique de Lyon. No puede dejarse de lado que ‘Zizou’ quiere jugadores que hablen francés en su Real Madrid. Llegó Hazard, también Mendy y solicitó también la llegada de Paul Pogba y Kylian Mbappé en el pasado mercado de pases.



Marcelo pierde galones con el Real Madrid de Zidane. (Foto: Getty) Marcelo pierde galones con el Real Madrid de Zidane. (Foto: Getty)

¿Por qué Mendy?

Mendy ha sido titular en tres partidos en la presente temporada: dos en LaLiga (Sevilla y Villarreal) y otro en la Champions (PSG). El saldo con el lateral francés es de un triunfo, un empate y una derrota, por lo que con él la estadística tampoco se encuentra en pierde. ¿Cuál es el balance de Marcelo? En cinco partidos jugados, el brasileño suma dos victorias (Celta de Vigo y Levante), dos empates (Brujas y Valladolid) y una derrota (Mallorca), y –sobre todo – un sinsabor en la marca en su lado. Mendy, en cambio, no tiene eso.



Real Madrid se enfrenta el martes al Galatasaray en el ‘Infierno’ de Estambul y Zidane se queda con sus jugadores que pidió para la presente temporada. Morirá con ellos, por lo que – por ahora – Marcelo aparecerá en el banco de suplentes para la jornada 3 de la Champions.



Si el Madrid pierde en Turquía, la historia comenzará a ser tragedia para Zidane.



