Si había hablado con Diego Simeone en Madrid, no era necesariamente porque el Atlético de Madrid apostara por su ficha para la próxima temporada. Un delantero de la cotización de Paulo Dybala se hace difícil para las pretensiones económicas del cuadro colchonero, más no para Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid no ha roto el mercado en las últimas dos temporadas y todo haría indicar que en el próximo mercado de pases sí lo hará. Como era de esperarse, uno de los proyecto para la ‘Casa Blanca’ es el atacante cordobés.



Cifrado en más de 100 millones de euros, la directiva del Real Madrid podría hacerse sin ningún problema con el atacante de 24 años. No obstante, y pese a la última final jugada en Cardiff. en Chamartín desean observar detenidamente la evolución del jugador, especialmente ahora que se viene un partido por cuartos de final de la Champions.



En el caso de que Dybala termine marchándose en la próxima temporada, los directivos turineses ya han puesto la mira sobre otro futbolista: el ‘Chucky’ Lozano. Tal como indican medios europeos, el extremo del PSV viene realizando una grandísima temporada en Holanda, por lo que ha despertado el interés en varios equipos en Europa.



Los 14 goles que ha marcado Hirving Lozano en los 22 partidos que ha disputado con el PSV en la Eredivisie son su mayor argumento para aspirar a ocupar el puesto que Paulo Dybala dejaría vacante en la delantera de la Juventus el verano que viene. Florentino Pérez ya cuenta los días que restan para poder presentar a su nuevo fichaje ‘galáctico’ en el Bernabéu.