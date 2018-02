El español Unai Emery , entrenador español del PSG , se mostró convencido de que su equipo eliminará al Real Madrid de la Champions League y esgrimió que ya ganaron en el Parque de los Príncipes de forma abultada al Barcelona y al Bayern Munich.



"Hemos ganado este año todos los partidos en casa. También hemos vencido al Bayern (3-0, en septiembre de 2017), al Barça (4-0, en febrero de 2017). Pienso en ello y estoy convencido de que el equipo va a demostrar su valor y vamos a pasar", señaló Emery , en rueda de prensa previa al choque ligero ante el Estrasburgo.



Emery recordó también el 4-1 que el PSG logró en la Copa de la UEFA de 1993 ante el Real Madrid -citó a los goleadores de aquella cita- y apeló al calor del Parque de los Príncipes para remontar.



El técnico español volvió a aludir al arbitraje y dijo que le gustaría contar con el colegiado de la ida, el italiano Gianluca Rocchi, en la vuelta si "aplica los mismos criterios" que en el Bernabéu, donde Emery consideró que su equipo salió perjudicado.



El entrenador vasco fue cuestionado con insistencia por sus decisiones tácticas del miércoles y aclaró que no se arrepintió. Aseguró que sentar al brasileño Thiago Silva en Madrid no tuvo significado especial y corroboró que continúa siendo el capitán del equipo.



Sobre el argentino Ángel di María , que no disputó ni un minuto en el Bernabéu, insistió en que es un jugador "importante que puede jugar los partidos importantes que están por venir" y alabó el estado de forma que ha mostrado después de las vacaciones navideñas.



Es normal que "los que no juegan se queden enfadados, pero son respetuosos con sus compañeros y con la elección hecha. Necesitamos a todos esta temporada", añadió.



Fuente: EFE