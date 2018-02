El Real Madrid vs. PSG está a solo unas horas de disputarse y, en medio de lo que es la previa para una final adelantada en la Champions League, Neymar ha recibido una terrible noticia de parte de la FIFA. No en el aspecto deportivo, sino en el económico. El máximo ente del fútbol mundial ha rechazado la demanda de ‘Ney’ al Barcelona por una suma de 40 millones de euros. Tal como se rumoreaba, el astro brasileño había pedido tal suma luego que el Barza se negara a pagarle una millonaria prima por su renovación de contrato.



Barcelona se negaba a pagar dicha suma, dado que Neymar había fichado meses después con el PSG, incumpliendo de esta forma una renovación de contrato hasta el 2022. Con la buena noticia para los culés, tal como informa la Cadena SER en su edición digital de hoy, los catalanes ahora se encuentran más optimistas para demandar al futbolista por 75 millones de euros, añadiendo que se vieron perjudicados comercialmente con su partida a París.



Este revés jurídico para Neymar podría provocar que los abogados del brasileño llevaran el caso al TAD, aunque todo hace indicar que seguirán la ruta de la justicia ordinaria, tal y como hizo en su día el Barça. Sin embargo, a nivel futbolístico, podría decirse que Barza marcó el primer gol en un juicio que seguramente tardará meses y meses.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

En medio del partido de Champions League , Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el nivel del portugués Cristiano Ronaldo y el del brasileño Neymar, pero aseguró que van a disputar "un Real Madrid vs. PSG" y no un pulso personal entre dos de los mejores jugadores del mundo.



"Hablamos de dos grandes jugadores pero es Real Madrid contra PSG, no es Cristiano contra Neymar. Podemos hablar de un jugador como Cristiano que ha conseguido cosas extraordinarias, ha ganado cinco Balones de Oro y no voy a compararles ahora mismo. Neymar, todo lo que hace en el campo, ya los sabemos, tiene mucha calidad y puede marcar la diferencia", aseguró en rueda de prensa.