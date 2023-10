RB Salzburgo vs. Real Sociedad se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 2 del Grupo D de la Champions League. El choque se jugará este martes 3 de octubre, desde el estadio Red Bull de Alemania. El encuentra será clave para ambas escuadras, buscando obtener los tres puntos. Además, tendrá inicio desde las 11:45 de la mañana (hora peruana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles de este encuentro a través de Depor.





Resumen De Real Sociedad Vs Athletic Club (3-0). (Video: Youtube)





RB Salzburgo vs. Real Sociedad: probables alineaciones

Alexander Schlager; Amar Dedic, Samson Baidoo, Strahinja Pavlovic, Aleksa Terzic; Mads Bidstrup, Lucas Goruna-Douath, Maurits Kjaergaard; Oscar Gloukh; Roko Simic, Karim Konaté. Real Sociedad: Álex Remiro; Hamari Traoré, Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Kieran Tierney; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Brais Méndez; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.