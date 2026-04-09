Nunca antes un país había colocado seis equipos en la fase principal de la Champions League. La temporada 2025-26 rompió esa barrera y lo hizo con clubes de la Premier League. El récord anterior era cinco, marca que habían alcanzado ligas de distintas federaciones en temporadas recientes.

Los aficionados que siguen la competición europea y realizan apuestas deportivas desde la línea deportiva de 1xBet pudieron verlo en tiempo real durante las ocho jornadas de la fase de liga que se jugaron entre septiembre y enero. Lo que parecía una demostración de fuerza colectiva terminó con cuatro eliminaciones antes de los cuartos de final.

Cómo se abrió la puerta al sexto club

Liverpool, Arsenal, Manchester City y Chelsea clasificaron por su posición en la Premier. Esos cuatro eran esperables. Newcastle entró gracias a una plaza adicional llamada European Performance Spot, un mecanismo que premia a las dos federaciones con mejor rendimiento colectivo en competiciones europeas la temporada anterior. Tottenham completó el sexteto de la manera menos convencional posible. Terminó 17º en la liga doméstica pero ganó la Europa League 2024-25 con un 1-0 sobre Manchester United en la final, y ese título le abrió la puerta directa a la Champions.

El máximo anterior de clubes de un mismo país había sido cinco. La Liga española lo consiguió tres veces entre 2015-16 y 2023-24, y la Bundesliga sumó dos temporadas con esa cifra. Pero fue la propia Premier League la que estuvo más cerca del sexto en 2017-18, cuando sus cinco representantes alcanzaron los octavos y varios DT sugirieron que la liga merecía una plaza adicional.

La Fase de Liga y sus sorpresas

El nuevo formato eliminó los grupos tradicionales y puso a los 36 equipos en una sola tabla, cada uno con ocho partidos contra rivales diferentes. La primera sorpresa llegó cuando tres futbolistas menores de 20 años marcaron en la misma noche para Chelsea en una goleada 5-1 sobre Ajax, algo sin precedente en la competición. Arsenal ni siquiera tuvo que esperar a la última jornada. Seis victorias seguidas desde septiembre le bastaron para cerrar su clasificación al top 8 con tiempo de sobra, mientras otros clubes ingleses todavía peleaban por no caer al puesto 25.

Lo de Mbappé merece párrafo aparte. Trece goles en la fase de liga rompieron un récord que Cristiano Ronaldo mantuvo desde 2015-16 con 11, y lo hicieron en un formato que reparte los partidos contra rivales más variados que el sistema de grupos anterior. En el otro extremo del espectro competitivo, Bodø/Glimt y Kairat Almaty debutaron como los equipos más norteño y más oriental respectivamente en la historia de la Champions. Kairat viajó más de 6.900 kilómetros solo para el partido contra Sporting en Lisboa. El Bayern dejó una de las eliminatorias más desequilibradas con un 10-2 global contra Atalanta en octavos, una goleada que incluso para los estándares de esta competición resultó difícil de digerir.

De 6 ingleses a solo dos en cuartos

Los octavos de final hicieron la limpieza. PSG eliminó a Chelsea con un global de 8-2. Real Madrid despachó a Manchester City 5-1. Atlético de Madrid sacó a Tottenham en una eliminatoria de 12 goles (7-5 en el agregado). Newcastle cayó ante Barcelona. De los seis ingleses originales, solo Arsenal y Liverpool pasaron a los cuartos.

Sporting CP vs Arsenal. Ida el 7 de abril, vuelta el 15

Real Madrid vs Bayern Munich. Mismas fechas que Arsenal-Sporting

PSG vs Liverpool. Ida el 8 de abril, vuelta el 14

Barcelona vs Atlético de Madrid. Mismas fechas que PSG-Liverpool

Arsenal llega como favorito en su llave contra Sporting después de ganar 3-1 en los octavos ante Leverkusen. Liverpool enfrenta al PSG campeón defensor, el mismo equipo que goleó 5-0 a Inter en la final de 2025 y que eliminó a Chelsea sin despeinarse en esta edición. Si te toca elegir al sobreviviente inglés para la final de Budapest, los números dicen Arsenal por el camino más accesible y Liverpool por el talento individual. Las semifinales están programadas para finales de abril y principios de mayo, con la final el 30 de mayo en el Puskás Aréna.