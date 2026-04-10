Universitario de Deportes se marchó de Ibagué con un importante empate frente a Deportes Tolima (0-0), marcando así su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en tienda crema: en las últimas horas se confirmó el desgarro de Martín Pérez Guedes, quien quedó descartado para el próximo encuentro frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, por la segunda jornada del certamen continental.

Eso no es todo, pues la gravedad de la lesión no solo lo marginaría del próximo juego por la Copa Libertadores, sino también del duelo contra Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura, a jugarse el domingo 19 en el Estadio Monumental de la UNSA. Es decir, según pudo conocer Depor, su recuperación tardaría entre dos a tres semanas.

Esto quiere decir que, además de ausentarse ante el ‘Dominó’, lo más seguro es que tampoco sea considerado en lista para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 –la jornada 11 se jugará primero, según el calendario de la Liga 1–. Y es que Javier Rabanal no lo arriesgará si no está recuperado al 100%, pues podría perjudicarlo más.

En ese sentido, pensando en el enfrentamiento con Coquimbo Unido, Rabanal baraja algunas opciones para rearmar su centro del campo y encontrar el sustituto ideal para Martín Pérez Guedes. Eso sí, lo seguro es que de los tres que se ubican en el medio, Jairo Concha y Jesús Castillo se mantengan como titulares.

De primera, el candidato con más chances es Miguel Silveira. El brasileño ingresó por Pérez Guedes contra Tolima y físicamente se mostró muy bien, además de responder positivamente a las exigencias del partido. Además, ya ha sido titular con la ‘U’: jugó los 90′ del 0-0 frente a Comerciantes Unidos en Cutervo.

Miguel Silveira tiene chances de ser titular contra Coquimbo Unido. (Foto: Universitario)

Horacio Calcaterra es otra opción que Rabanal tiene sobre la mesa. El experimentado volante no presenta molestias físicas e ingresó muy bien por Jesús Castillo en Ibagué, dándole a Universitario el control del juego que tanto necesitaba en el mediocampo para contrarrestar las arremetidas de los ‘Pijaos’. Un detalle no menor es que para el español parece ser una alternativa más para la zona central, por delante de los defensores.

Héctor Fertoli es otra de las opciones para reemplazar a Martín Pérez Guedes, ya que también sumó minutos contra Deportes Tolima al ingresar por Jairo Concha. Veremos qué es lo que finalmente decide Javier Rabanal, esperando que su equipo no sienta la ausencia de un futbolista que, si bien no está en su mejor momento, cumple a cabalidad sus funciones dentro del campo.

Horacio Calcaterra también es otra de las opciones que tiene Javier Rabanal. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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