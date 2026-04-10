La selección peruana de fútbol regresó al Mundial en Rusia 2018, tras más de 30 años de ausencia y lo hizo bajo la dirección técnica del argentino Ricardo Gareca con un exitoso grupo de jugadores que incluso al poco tiempo alcanzó también la final de la Copa América de Brasil, perdiendo ante el combinado local.

Pese a que en ese momento la popularidad y aceptación del ‘Tigre’ en nuestro país era sin precedentes, casi como un héroe, se le cuestionó sobre su decisión de no convocar a uno de los delanteros más importantes que nació en nuestro territorio, Claudio Pizarro.

En una reciente entrevista en el podcast de YouTube ‘La Linares’, Gareca fue consultado sobre el tema y, como no lo había hecho antes, se extendió en sus argumentos para apostar por otros elementos en ataque.

“Tanto me han preguntado por Claudio (Pizarro), de por qué no lo convoqué al Mundial. Yo sigo sosteniendo, nosotros seguimos sosteniendo, que Raúl Ruidíaz fue importantísimo y que ese grupo de muchachos acumuló méritos para estar. Ahora, Claudio cada vez que lo convocaba, muchas veces tenía alguna molestia, Eso le imposibilitaba rendir lo que tenía que rendir. En el momento en que lo convoqué, por ahí estaba bien y por ahí tenía continuidad, y dada su jerarquía, yo podía hacerle un lugar en la selección”, explicó.

“Quizás él lo merecía. Y bueno, aunque lo van a magnificar todo esto, podría ser que, dada la trayectoria, la importancia, la relevancia y lo embajador que fue Claudio a nivel mundial, por ahí merecía tener un lugar en el Mundial. No tanto como decir que me arrepiento, porque si no estaría dejando de lado a muchachos que lucharon para que Perú vaya al Mundial”, añadió Gareca.

Claudio Pizarro junto a Ricardo Gareca en la Videna. (Foto: AFP)

En esa línea, se mantuvo en su posición inicial de que la decisión pasó por un análisis de actualidad y rendimiento con la camiseta bicolor, además de velar por la salud de un grupo de jugadores que competían a gran nivel.

“Las circunstancias obligaron a optar por ciertos perfiles. Hay futbolistas que brillaron fuera, pero a veces las condiciones no se alinean para que puedan estar en la selección en el instante justo”, finalizó.

Ricardo Gareca actualmente no está dirigiendo tras su fracso al mando de la selección de Chile en las últimas Eliminatorias, donde culminó en el último lugar, solo superado precisamente por la blanquirroja.

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