Después del golpe de Leonel Roldán para el 1-0 de Juventud (36′), Cienciano no tuvo el camino sencillo para conseguir el empate. Conforme pasaban los minutos, el Estadio Centenario empezaba a hacerse cada vez más pesado y los volantes no lograban conectar con claridad, lo que provocaba un aislamiento de Carlos Garcés. Sin embargo, si algo ha demostrado el equipo de Horacio Melgarejo en lo que va de la temporada, es que nunca deja de empujar hacia adelante, incluso teniendo todo en contra.

Así pues, después de tanto insistir, un perfecto centro de Cristian Souza desde la derecha terminó en un testarazo de Carlos Garcés para decretar el 1-1 definitivo (88′). Juventud, que durante gran parte del segundo tiempo se había dedicado a hacer tiempo para alargar su ventaja jugando lo menos posible, puso el pie en el acelerador para tratar de ganar el partido, pero ya era demasiado tarde.

Por el contexto, la condición de visitante y la necesidad de puntuar en Uruguay, el empate termina siendo un resultado bastante positivo para el ‘Papá’. Este Grupo B de la Copa Sudamericana será complicadísimo, pues en simultáneo, Puerto Cabello dio el golpe al derrotar por 3-1 a Atlético Mineiro, el favorito para clasificar como líder. En ese sentido, pensando en el largo plazo, este punto suma para las aspiraciones del cuadro cusqueño.

Ya en frío, Horacio Melgarejo, quien estuvo muy activo en su zona técnica, especialmente reclamando la excesiva pérdida de tiempo de Juventud, analizó lo sucedido en la capital uruguaya y reconoció que el empate terminó siendo el resultado más justo para ambos equipos. Incluso, afirmó que el equipo local tuvo chances claras en el primer tiempo como para ir ganando por un amplio margen.

“Sí, decir que fue justo el resultado. Juventud jugó bien durante el primer tiempo, tuvo ocasiones, un travesaño. Pero al final, esto es de hacer goles, no de merecimientos. Hicimos un gol cada uno y nos vamos contentos con este empate”, afirmó en conferencia de prensa.

Horacio Melgarejo está dirigiendo su primera temporada a Cienciano. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, Melgarejo valoró el esfuerzo de sus dirigidos en no dejar de ir al frente para buscar el empate. “Yo creo que Cienciano sacó esa garra que tiene, la garra que tienen los chicos míos, son unos fenómenos. Verlos entrenar de lunes a sábados, hasta soy injustos con algunos que no juegan”, agregó.

“Quiero resaltar el carácter que es lo que nos hace seguir invictos, y la voluntad de buscar la portería contraria cuando vamos perdiendo o empatando. Ese es el ADN de este equipo. Nosotros tiramos una idea, pero los actores principales son los jugadores que la llevan a cabo dentro del campo”, acotó.

Por último, Horacio Melgarejo apuntó al siguiente partido contra Puerto Cabello en casa, donde están obligados a ganar para darle aún más valor a este empate en Montevideo. “Nosotros a partir de mañana (hoy) volvemos a mirar al próximo rival y tratar de mejorar los pequeños errores que son culpa mía”, aseveró.

Cienciano se llevó un valioso empate de su visita a Juventud. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de este empate por 1-1 ante Juventud, Cienciano volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Puerto Cabello, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro está programado para el jueves 16 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports, canal disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR