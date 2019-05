Tottenham, el único club de la Champions que gastó cero euros en fichajes y llegó a la final

El Tottenham logró una gran remontada para ganar 3 a 2 en el campo del Ajax de Ámsterdam con un triplete de Lucas Moura , que logró el gol decisivo en el descuento final, este miércoles en la vuelta de semifinales, clasificándose así para la primera final de la Champions League de su historia.



Y pensar que todo comenzó en agosto del año pasado, cuando en una de las primeras conferencias de prensa de la temporada, Pochettino salía a quejarse porque a pocos días del cierre del mercado en la Premier, la directiva no le había llevado ningún fichaje. Y asó acabó el mercado de verano.

Para la ventana de invierno, las cosas no cambiaron en el Tottenham. La inversión estaba tan enfocada en la construcción de su nuevo estadio (terminó costando un billón de euros), que la directiva no podía darse el lujo de fichar jugadores. No había dinero.

Mauricio Pochettino rompió en llanto tras el final del partido en Ámsterdam. (Getty) Tottenham no gastó en fichajes esta temporada. (Getty)

Pochettino tuvo que aprender a convivir con las limitaciones de un equipo corto. Y como si no fuese suficiente castigo, Harry Kane se lesionó en la parte más crucial de la temporada. A pesar de todos los problemas, el DT argentino supo llevar a los 'Spurs' a la final de la Champions.



"Aún es difícil hablar. La emoción es increíble. Gracias, fútbol. Mis jugadores son héroes. La segunda parte ha sido fantástica, este tipo de emoción sin el fútbol no es posible. Gracias a todo el mundo que ha creído en nosotros. Es difícil describir esto con palabras", dijo el Pochettino en la cadena BT Sport.



"Demostramos que amamos el deporte y el fútbol. Fue una alegría poder ver este tipo de partido. Es difícil competir a este nivel. Estoy encantado de ser entrenador", agregó.

► Lo tuvieron que calmar: el cruce de palabras de Messi con fanáticos del Barza en aeropuerto [VIDEO]



► Mourinho lo entiende todo: la explicación del técnico portugués tras el Barcelona vs. Liverpool [VIDEO]



► Ya se lo dijo a sus compañeros: el sacrificado del Real Madrid y la millonaria cifra para fichar a Neymar



► Barcelona en estado de crisis: planea irse tras la vergonzosa derrota en Champions League a manos de Liverpool