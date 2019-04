¿Mal perdedor? Christian Eriksen aseguró que el Tottenham "le facilitó el camino" al Ajax

¿Desmereció el triunfo holandés? Christian Eriksen declaró este martes, tras la derrota del Tottenham ante el Ajax en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, que el cuadro holandés "es un buen equipo", pero que el suyo no jugó como sabe y les "facilitó el camino".



"Hemos estado por debajo de nuestro nivel. No hemos jugado como sabemos hacerlo. En los primeros 20 minutos solo mirábamos el balón. Tenemos que cambiar mucho para el próximo partido", dijo a 'BT Sport'.



"Hicimos que ellos parecieran mucho mejores. Son un buen equipo, pero les facilitamos el camino. Fue culpa nuestra. Estuvimos mejor en la segunda mitad", agregó.



"Al principio, el sistema no importaba. El cambio nos dio una forma diferente de presionar, de tocar más directamente. Pero aún estábamos lejos de donde sabemos que podemos estar", comentó.



Sobre las bajas del Tottenham, señaló: "No podemos seguir hablando de jugadores lesionados. En una semifinal y no importa quién juegue. Tenemos que dar un paso adelante. Esperamos poder cambiar las cosas en Ámsterdam", dijo. EFE



