Manchester City vs. Copenhague se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 6 de marzo por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League, en un partido que se llevará a cabo en el Etihad Stadium. El partido está programado para las 3:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En la ida, el conjunto inglés ganó por 3-1 y buscará sellar la llave en casa. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Foden anotó un golazo en el clásico ante el Manchester United. (Video: Manchester City)





Manchester City vs. Copenhague: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; Rodri, De Bruyne, Kovacic; Doku, Julián Álvarez, Foden.

Copenhague: Grabara; Jelert, Denis Vavro, Mckenna, Kevin Diks; Diogo Gonçalves, Rasmus Falk, Mattson; Elyounoussi, Cornelius, Achouri.