Ya es viral en YouTube. Los jugadores del Bayern Munich se encontraban en el Allianz Arena asegurando su clasificación a las semifinales de Champions League ante Sevilla, pero también estaban atentos a lo que sucedía en el Santiago Bernabéu, uno de ellos Arturo Vidal.

El volante chileno no pudo participar de la vuelta de cuartos de final por una lesión en la rodilla pero estuvo en la tribuna observando el partido de sus compañeros y con una laptop el disputado en Madrid.

Al ver que cobraron penal para el Real Madrid el jugador reaccionó de manera molesta, de inmediato se convirtió en viral de YouTube. Varios aficionados lo grabaron celebrando de gran manera el tercer tanto del equipo italiano.

"No, no le hace nada, no le hace nada", protestó el 'Rey Arturo', indignado por lo que sancionó el árbitro Michael Silver.

Otra vez Cristiano.... El Real Madrid perdía ante la Juventus 3-0 encaminando los cuartos de final de la 'Champions' a la prórroga el miércoles cuando volvió a aparecer el astro luso para transformar un penal salvador en el descuento