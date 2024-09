Cuando contrataron a Ricardo Gareca, la selección de Chile lo hizo con la misión de repuntar en las Eliminatorias 2026. Su llegada generó grandes expectativas debido a su exitoso paso por Perú; no obstante, desde su debut, el ‘Tigre’ no consiguió una victoria en partidos oficiales y viene de caer ante Bolivia en Santiago, un resultado que ha generado una ola de críticas. La necesidad del argentino de sacar puntos en la próxima fecha doble de octubre lo obliga a no volver a fallar y a poco de sacar su lista, tendrá que prescindir de su principal figura: Alexis Sánchez.

Desde Chile informan que el ‘Niño Maravilla’ no se unirá a la ‘Roja’ para la fecha doble de octubre al no haberse recuperado de su lesión en el gemelo de la pierna izquierda, el cual lo viene marginando de la actividad desde finales de agosto. A pesar del seguimiento constante de los médicos de la selección sureña y el cuerpo médico del Udinese, la recuperación de Alexis Sánchez aún no es total y volverá a ser baja, pues ya se había perdido los partidos de septiembre ante Argentina y Bolivia.

La baja de Sánchez le representa un dolor de cabeza al ‘Tigre’, que esperaba ahora sí tenerlo en su esquema ante dos rivales exigentes como Brasil y Colombia. Gareca intentó por todos los medios contar con el goleador de la ‘Roja’, pero le será imposible y la única esperanza es volver a verlo en noviembre, para los partidos frente a Perú y Venezuela. El estado del ‘Niño Maravilla’ no es el único que preocupa al DT de la ‘Roja’, pues tampoco podrá contar con Matías Catalán y Darío Osorio es duda desde su llegada al FC Midtjylland de Dinamarca.

¿Ricardo Gareca en la cuerda floja?

La derrota frente a Bolivia por 2-1 en Santiago la última fecha ha encendido las alarmas en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y, según diversas fuentes, Ricardo Gareca podría estar viviendo sus últimos días al mando de la Roja. Ahora, se habla de un plan B que ya tiene nombre y apellido: Jorge Almirón. El entrenador argentino de Colo Colo es señalado como el principal candidato para asumir el cargo en caso de que la dirigencia decida prescindir de los servicios del ‘Flaco’.

El rumor tomó fuerza luego de que el periodista Juan Cristóbal Guarello revelara en su programa, La Hora de King Kong, que en la ANFP ya se están moviendo los hilos para concretar la llegada de Almirón en caso los resultados no acompañen a Gareca en la próxima fecha doble de octubre: Brasil y Colombia.

“Atención, hay individuos en la ANFP que buscan persuadir a Almirón, y otros están observando a Almirón. Sin embargo, lo veo muy difícil, ya que si le otorgabas el timón a Almirón hace siete meses, lo creía, pero ahora que el barco se está hundiendo, le das todo el control”, comentó Guarello, dejando en claro que la situación no es fácil para ninguna de las partes.

Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Han pasado ya ocho fechas y el equipo no logró encontrar la regularidad en estas Eliminatorias. Con Gareca al mando, los resultados no han sido los esperados y la sombra de una tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo comienza a cernirse sobre Chile. Actualmente, ‘La Roja’ se ubica penúltima con apenas cinco puntos, solo por delante de Perú (3), que también cayó ante Ecuador en esta última fecha.

Si bien la distancia con la zona de repechaje no es insalvable, el margen de error es cada vez más estrecho. En un panorama en el que seis selecciones clasifican de manera directa y una accede a la repesca, Chile quiere recomponer su rumbo rápidamente para no quedarse una vez más fuera de la máxima cita del fútbol mundial. Se vienen Brasil (L) y Colombia (V).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR