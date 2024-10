El enfrentamiento entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca parece no tener fin. Este martes, en conferencia de prensa, el jugador de Colo Colo lanzó nuevamente un comentario polémico sobre la última convocatoria de la Selección Chilena realizada por el entrenador argentino. Ojo, en esta fecha doble de las Eliminatorias 2026, la Roja se enfrentará primero a Brasil (de local) y luego a Colombia (de visitante). Es por eso, el volante cuestionó los nombres elegidos para estos choques, señalando que en la nómina del ‘Tigre’ faltan jugadores con experiencia como él, dado que los rivales contra los que se jugará están peleando su clasificación al próximo Mundial.

El ‘Rey’, que nuevamente no fue convocado, comenzó señalando que nadie se atreve a alzar la voz sobre la situación actual de la Selección Chilena. “Me gustaría que los periodistas se mojaran el potito en esta para, si yo digo lo que pienso me van a matar. Por qué algunos no dicen la verdad o no dicen qué está pasando con la selección, eso me gustaría preguntar a los periodistas. Por qué esperan que yo lo diga”, apuntó.

Sin embargo, el malestar de Vidal no terminó ahí, ya que continuó alegando que la falta de experiencia en la plantilla podría afectar el rendimiento del equipo, lanzando un nuevo ‘dardo’ hacia los medios de comunicación del país sureño. “Si yo digo lo que pienso... me van a matar. Alguno no dicen la verdad y lo que esta pasando con la Selección. Eso me gustaría preguntar a los periodistas: ¿qué está pasando con la Selección? ¿Por qué esperan que yo lo diga”, complementó.

En respuesta, uno de los periodistas le preguntó a Arturo por qué, a pesar de haber tenido una buena actuación contra River Plate por la Copa Libertadores, no fue convocado nuevamente por Gareca. “¿A ti te sorprende? Y aunque no esté bien futbolísticamente, yo, ‘Huazo’ (Mauricio Isla), Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), que estén activos, tienes que están en la Selección que los necesita. Claro, hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen: no puede enfrentar a Brasil, Colombia así, nos estamos arriesgando de quedarnos fuera de otro Mundial”, dijo el chileno visiblemente frustrado.

“¿Por qué la gente no lo dice?, ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el ‘Huazo’ no va estar presente en esta selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta (a la prensa) y ustedes no lo dicen, lo dejan pasar y quieren que yo hable en las redes sociales pero ustedes no dicen lo que pasa realmente la Selección”, agregó el futbolista de 37 años.

Por otro lado, Vidal desmintió al ‘Tigre’ luego de que este indicara que había llamado a ciertos futbolistas, pero no recibió respuesta de ellos, por lo que prefirió optar por otros que estuvieran más comprometidos con la Roja. “No, el único que no contestó fue Charles (Aránguiz), todos los demás le contestamos. Yo hablé cinco minutos con él la primera vez, cinco minutos y no hablé más. No puede poner esa excusa ahora porque él (Gareca) dijo que Charles no le contestó, pero fue porque tenía problemas. Por qué no dice nombres si es tan fácil, nadie se puede negar a la selección si la selección es lo más importante para el jugador. Nunca me llamó, nunca me dijo nada, cinco minutos hablé con él y nunca más”, disparó el ‘Rey Arturo’.





¿Quiénes fueron los convocados por Ricardo Gareca?

Arqueros: Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux.

Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux. Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames.

Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames. Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral.

Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral. Atacantes: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.





Resultados de Ricardo Gareca como DT de Chile

Ricardo Gareca asumió oficialmente el cargo de director técnico de la selección chilena el 1 de marzo de 2024, con la misión de revitalizar a la ‘Roja’ y llevarla de nuevo a los primeros planos del fútbol sudamericano tras años de resultados irregulares. La llegada del ‘Tigre’ generó grandes expectativas debido a su exitoso paso como DT de Perú, donde logró clasificar al equipo al Mundial 2018 y alcanzar una final de Copa América 2019.

No obstante, desde su debut como entrenador, el argentino no consiguió una victoria en partidos oficiales. Hasta el momento, sus únicos triunfos fueron en encuentros amistosos, destacando las victorias contra Albania (3-0) y Paraguay (3-0). A pesar de esos resultados en duelos preparatorios, la ‘Roja’ tuvo dificultades para trasladar ese rendimiento a competiciones más exigentes.

Durante la Copa América 2024, el equipo chileno mostró un rendimiento discreto, empatando 0-0 contra la Bicolor y Canadá, y perdiendo 0-1 frente a Argentina, lo que provocó una eliminación temprana. La situación no mejoró en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde los sureños sufrieron duras derrotas: otra vez 3-0 frente a la Albiceleste y, más recientemente, una caída histórica por 1-2 ante Bolivia en Santiago, un resultado que generó fuertes críticas hacia el equipo y su cuerpo técnico.





