La tranquilidad en la concentración chilena se vio sacudida tras la contundente derrota ante Argentina por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026. El resultado no solo dejó a ‘La Roja’ con una sensación amarga, sino que también desencadenó una explosiva reacción de uno sus referentes históricos: Arturo Vidal. El ‘King’, que hasta ahora había mantenido un discreto silencio respecto a su ausencia en las convocatorias de Ricardo Gareca, estalló en una transmisión en vivo, criticando duramente al entrenador argentino. El volante de Colo Colo no ha sido convocado desde la llegada del ‘Tigre’ a la dirección técnica, y aunque en repetidas ocasiones prometió no hablar “más de la cuenta”, la goleada sufrida en Buenos Aires fue la gota que derramó el vaso.

En una transmisión en vivo en la plataforma Kick, Vidal no se guardó nada ante el actual seleccionador de su país. “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino”, comenzó, con evidente frustración por la gestión del técnico argentino. “¡Tenís que hacer tres cambios ahora ya! Tienen que calmarse en la cancha. (Gareca) tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”, continuó, en una clara crítica a las decisiones tácticas del DT.

Esta explosiva reacción generó un gran revuelo en los medios deportivos y entre los hinchas a nivel de Sudamérica. Muchos consideran que sus palabras reflejan la frustración acumulada no solo por la derrota ante Argentina, sino también por su ausencia continuada en la selección. Desde que Ricardo Gareca asumió el mando de ‘La Roja’, el futbolista ha quedado fuera de las convocatorias.

Arturo Vidal nunca fue convocado por Chile con Gareca en el banquillo. (Foto: Getty Images)





Es en este contexto en el que Ricardo Gareca fue consultado sobre la ausencia de dos históricos de la selección chilena: Arturo Vidal y Gary Medel. Mientras que Medel ha optado por el silencio y no ha hecho comentarios públicos al respecto, el ‘Rey’ ha sido mucho más contundente a la hora de demostrar su descontento. El ‘Flaco’, por su parte, se mostró tajante y prefirió no entrar en polémicas.

"Todos tienen posibilidades, ahora lo más importante son los muchachos que están acá. Piensen en los muchachos que están acá. Después, en otra nómina pidan a los que quieran, hoy por hoy son los muchachos que están acá, ellos son los que van a poner la cara el martes", expresó el entrenador argentino, refiriéndose al próximo partido ante Bolivia por la fecha 8 de las Eliminatorias.





El ‘Tigre’ solo piensa en los que están





Gareca no respondió directamente a las críticas de Vidal, sino que se enfocó en los jugadores que están actualmente en la selección. “Es duro para todos, pero el martes hay que jugarlo. Tengo fe y confianza, y le habla un técnico con procesos con duros momentos que me tocó vivir, muy difíciles, arrancando último, peleándola cada partido”, dijo el técnico.

El ‘Tigre’ también aprovechó para enviar un mensaje a la hinchada chilena. “Hay que pelear cada partido, nos toca pelear en esta situación. Le pido a la gente que siga y no pierda la fe”, declaró el entrenador, consciente de que el próximo duelo ante Bolivia será crucial para las aspiraciones de Chile en las Eliminatorias.

Ricardo Gareca aún no gana un partido oficial con Chile. (Foto: ANFP)

Chile vs Bolivia: fecha, hora y canales TV





El partido entre las selecciones de Chile y Bolivia, en el marco de la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, se jugará el martes 10 de septiembre de 2024. El duelo, en países como Argentina, Uruguay y Brasil, arranca a las 6 de la tarde. En Perú, Colombia y Ecuador, el choque se podrá ver a partir de las 4:00 p.m. Mientras que en Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, el choque de fecha FIFA va desde las 5:00 p.m.

El duelo entre Chile y Bolivia, a jugarse en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, será transmitido en Chile por Paramount, Chilevisión, Mega, ESPN, Disney Plus. En Bolivia se verá enTigo Sports y FBF Play. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y en su señal de streaming de Movistar Play.

Chile y Bolivia se ven las caras por la fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: AFP)

