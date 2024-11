Luego de meses de polémicas y rumores sobre el regreso de Arturo Vidal a la selección chilena, Ricardo Gareca finalmente decidió convocarlo para los partidos ante Perú y Venezuela en las Eliminatorias al Mundial 2026 (fecha 11 y 12). Este miércoles, el técnico de la Roja compareció en una conferencia de prensa en la que no solo explicó las razones de su decisión, sino que también reveló detalles de su encuentro cara a cara con Vidal en el complejo Pinto Durán. La incorporación del ‘King’, a sus 37 años, llega en un momento clave para el equipo sureño, que enmendar el camino hacia el Mundial con la experiencia y talento de uno de sus jugadores más emblemáticos.

Durante la conferencia, Gareca relató el encuentro que tuvo con Arturo Vidal al recibirlo en Pinto Durán. Según el entrenador, la reunión fue cordial y directa, en línea con el compromiso que ambos comparten hacia el equipo.

“El encuentro fue normal, donde pudimos hablar brevemente, pero los dos coincidimos en que la selección está por encima de todo, siempre lo he sostenido ese concepto y rápidamente se puso a trabajar, nos pusimos de acuerdo en todo y fue normal. Muy normal”, declaró el técnico.

Gareca quiso enfatizar que, para él, los problemas y diferencias personales no son relevantes cuando se trata de representar a la selección, un valor que tanto él como Vidal defendieron en su breve conversación.





La decisión de convocar a Arturo Vidal: “Este es el momento”





Al ser consultado sobre los motivos específicos para convocar a Vidal en esta instancia, Gareca fue claro y directo. Explicó que, aunque la decisión podría haberse dado antes, considera que este es el momento adecuado para el regreso del volante. “Este es el momento, no tengo más argumentos, el resto son conjeturas”, afirmó sobre el ‘King’, quien viene de consagrarse campeón con Colo Colo el último fin de semana.

El técnico, además, desestimó las opiniones externas que han surgido sobre el posible impacto de la convocatoria, señalando que su único interés es lo mejor para la selección chilena. “Cualquier opinión que den los jugadores, entrenadores o ustedes, y todo... siempre dije lo mismo, la selección está por encima de todo, no me importa absolutamente nada, no entro en conflicto con jugadores, colegas ni con ustedes, no es mi deber, mi deber es tratar de resolver lo mejor para la selección. Es el momento propicio en el caso de Vidal”, manifestó con firmeza.





¿Por qué ahora y no antes?





Uno de los puntos que más cuestionaron los periodistas fue la razón detrás de la espera para llamar a Vidal, y Gareca, sin entrar en demasiados detalles, señaló que en anteriores ocasiones el jugador sufrió problemas físicos que le impidieron estar al 100% para integrar la selección.

“Podría haber sido antes, pero sucedió antes. Si ustedes recuerdan, tuvo algunos problemas físicos que hicieron que en algún momento en que pudo ser convocado, lamentablemente esos problemas físicos... por eso digo que es un momento propicio y lo consideramos de esa manera. No tengo más argumentos para extenderme en la respuesta”, explicó el técnico.

Arturo Vidal: así fue su primera práctica bajo órdenes de Ricardo Gareca (Foto: LA Tercera)





¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?





El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay , comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.





¿En qué canales ver Perú vs. Chile?





Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata.