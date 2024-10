El ambiente de la Selección de Chile cada vez se vuelve más tenso y, a puertas de una nueva fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026 (ante Brasil y Colombia), Ricardo Gareca no deja de ser el punto alto de las críticas, señalado principalmente por Arturo Vidal en repetidas ocasiones. Sin embargo, el ‘Tigre’ recibió el respaldo de Patricio Yáñez, delantero histórico de ‘La Roja’ quien apuntó directamente contra el volante de Colo Colo y lo acusó de “dañar” a la interna, ante los malos resultados.

Yáñez fue una de las figuras de la Selección de Chile en la década de los 80 y hoy en día es comentarista en ESPN. El popular ‘Pato’ reconoció el nivel actual de Vidal para ser parte del equipo y que cuenta con ritmo de competencia, pero sus constantes ataques no aportan para que el plantel pueda salir adelante. Además, recordó que no clasificaron al Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022, a pesar de ser la ‘Generación Dorada’.

“Con lo que hizo contra River, creo que era un jugador convocable. De acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente podría haber contribuido. Pero con las declaraciones no contribuye en absoluto. Quiero recordarle que este grupo de la ‘Generación Dorada’ de excelentes jugadores, no llegó al Mundial, no tuvo la capacidad. Fue una farra el no haber ido al Mundial de Rusia. Y después, ya con menos capacidad, menos calidad y más años, no fuimos al de Qatar. Así que no me parece que esté siendo llamado”, señaló en ESPN.

Patricio Yáñez fue delantero en la Selección de Chile. (Foto: Difusión)

Para el ‘Pato’ Yáñez, las esperanzas de ver a Chile en el próximo Mundial son muy pocas y fue así que volvió a cuestionar a Arturo Vidal por sus actitudes: “Creo que ya estamos prácticamente fuera, hemos hipotecado de manera importante el estar en el próximo mundial. Y lo de Vidal, me parece que daña más que contribuye”.

Siguiendo con el “llamado de atención” -el mundialista de España 82 y subcampeón de la Copa América 1979-, destacó la labor de Ricardo Gareca desde su llegada y cómo ha dejado de lado a algunos referentes que no considera como aporte para el desarrollo de su proyecto en el país.

“Hay jugadores que ya estuvieron en la selección y definitivamente para Gareca no son aporte. Me gusta que tome la decisión de sacar jugadores que han sido históricos, que de acuerdo a la visión del técnico, no están aportando para lo que quiere ni lo que desea para intentar llegar al Mundial”, remarcó.

Arturo Vidal nunca fue convocado por Chile con Gareca en el banquillo. (Foto: Getty Images)

Las últimas críticas de Arturo Vidal

El ‘Rey’, que nuevamente no fue convocado, comenzó señalando que nadie se atreve a alzar la voz sobre la situación actual de la Selección Chilena. “Me gustaría que los periodistas se mojaran el potito en esta para, si yo digo lo que pienso me van a matar. Por qué algunos no dicen la verdad o no dicen qué está pasando con la selección, eso me gustaría preguntar a los periodistas. Por qué esperan que yo lo diga”, apuntó.

Por otro lado, Vidal desmintió al ‘Tigre’ luego de que este indicara que había llamado a ciertos futbolistas, pero no recibió respuesta de ellos, por lo que prefirió optar por otros que estuvieran más comprometidos con la Roja. “No, el único que no contestó fue Charles (Aránguiz), todos los demás le contestamos. Yo hablé cinco minutos con él la primera vez, cinco minutos y no hablé más. No puede poner esa excusa ahora porque él (Gareca) dijo que Charles no le contestó, pero fue porque tenía problemas. Por qué no dice nombres si es tan fácil, nadie se puede negar a la selección si la selección es lo más importante para el jugador. Nunca me llamó, nunca me dijo nada, cinco minutos hablé con él y nunca más”, disparó el ‘Rey Arturo’.

¿Quiénes fueron los convocados por Ricardo Gareca?

Arqueros: Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux.

Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux. Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames.

Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames. Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral.

Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral. Atacantes: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Han pasado ya ocho fechas y el equipo no logró encontrar la regularidad en estas Eliminatorias. Con Gareca al mando, los resultados no han sido los esperados y la sombra de una tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo comienza a cernirse sobre Chile. Actualmente, ‘La Roja’ se ubica penúltima con apenas cinco puntos, solo por delante de Perú (3), que también cayó ante Ecuador en esta última fecha.

Si bien la distancia con la zona de repechaje no es insalvable, el margen de error es cada vez más estrecho. En un panorama en el que seis selecciones clasifican de manera directa y una accede a la repesca, Chile quiere recomponer su rumbo rápidamente para no quedarse una vez más fuera de la máxima cita del fútbol mundial. Se vienen Brasil (L) y Colombia (V).

Resultados de Ricardo Gareca como DT de Chile

Ricardo Gareca asumió oficialmente el cargo de director técnico de la selección chilena el 1 de marzo de 2024, con la misión de revitalizar a la ‘Roja’ y llevarla de nuevo a los primeros planos del fútbol sudamericano tras años de resultados irregulares. La llegada del ‘Tigre’ generó grandes expectativas debido a su exitoso paso como DT de Perú, donde logró clasificar al equipo al Mundial 2018 y alcanzar una final de Copa América 2019.

No obstante, desde su debut como entrenador, el argentino no consiguió una victoria en partidos oficiales. Hasta el momento, sus únicos triunfos fueron en encuentros amistosos, destacando las victorias contra Albania (3-0) y Paraguay (3-0). A pesar de esos resultados en duelos preparatorios, la ‘Roja’ tuvo dificultades para trasladar ese rendimiento a competiciones más exigentes.

Durante la Copa América 2024, el equipo chileno mostró un rendimiento discreto, empatando 0-0 contra la Bicolor y Canadá, y perdiendo 0-1 frente a Argentina, lo que provocó una eliminación temprana. La situación no mejoró en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde los sureños sufrieron duras derrotas: otra vez 3-0 frente a la Albiceleste y, más recientemente, una caída histórica por 1-2 ante Bolivia en Santiago, un resultado que generó fuertes críticas hacia el equipo y su cuerpo técnico.





