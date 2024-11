A solo dos días de un decisivo Perú vs. Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026, las opiniones sobre la alineación de la Bicolor comienzan a florecer, especialmente ante la ausencia de Carlos Zambrano, quien estará fuera por suspensión. La baja del ‘Kaiser’ ha generado preocupación en la defensa, y aunque el entrenador Jorge Fossati aún no ha confirmado el reemplazo, Aldo Corzo aparece en el horizonte como una de las alternativas. Sin embargo, uno de los íconos de la Blanquirroja, Roberto ‘Chorri’ Palacios, ha mostrado públicamente su descontento con esta opción, defendiendo a Renzo Garcés como el sustituto ideal y señalando que el jugador de Universitario de Deportes no es la mejor elección debido a su estilo de juego.

El otrora ‘10′ de la Selección Peruana fue enfático al señalar la ausencia de Zambrano como un golpe sensible para la defensa. Durante su intervención en su programa Chorrigolazos, el exjugador resaltó la experiencia y solidez del jugador de Alianza Lima en la zaga, describiéndolo como un jugador esencial.

“Zambrano ha sido un jugador importantísimo en la parte defensiva, que aunque nos ha tenido con la soga al cuello, siento que es importante y más por la trayectoria que tiene. Lamentablemente por tarjetas no podrá y ahora tenemos que pensar quién lo reemplazará”, dijo el también ídolo de Sporting Cristal.

Según el ‘Chorri’, el mejor candidato para ocupar esa posición sería Renzo Garcés, quien podría manejar la presión de este importante enfrentamiento ante los puílos de Ricardo Gareca. “Está el chico Renzo Garcés también, que es su compañero, y deben darle la oportunidad porque es su puesto”, añadió.

Aldo Corzo fue convocado para los partidos de la fecha 11 y 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La crítica de Palacios a Aldo Corzo: “No es inteligente para jugar”





La polémica surgió cuando uno de los panelistas en el programa le recordó que Fossati podría estar considerando a Aldo Corzo para el puesto de Zambrano. Palacios, quien no dudó en expresar su opinión, mostró un claro desacuerdo con esa elección, argumentando que Corzo no es el jugador más adecuado para enfrentar a Chile en una posición tan crucial.

En sus palabras, el exseleccionado criticó la forma de defender de Corzo, a quien acusa de ser demasiado agresivo y poco estratégico: “Aparte, de Aldo Corzo te voy a decir la verdad, todas las jugadas que hace te abraza, la parte cargosa no es, no es inteligente. Otro árbitro no te la va a perdonar. Como no puede, te abraza a cada rato y tenemos que tener mucho cuidado con eso”, afirmó.





“El plano internacional es más riguroso”





Para el ‘Chorri’, el estilo de juego de Corzo representa un riesgo innecesario para la defensa de Perú, ya que su propensión a cometer faltas podría generar problemas en un partido de alta intensidad como el de este viernes. “Que aquí no le hayan cobrado, bueno, pero en el plano internacional es más riguroso”, añadió Palacios, advirtiendo que una falta mal calculada podría poner en desventaja a la Bicolor.

Cabe recordar que Aldo Corzo cuenta con una larga trayectoria en la Selección Peruana, habiendo defendido la camiseta en 52 ocasiones desde las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Su registro estadístico muestra una asistencia en todos estos años.





Perú vs. Chile: fecha, hora y canal





El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay, comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

Perú y Chile se enfrentan este viernes por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Fuente: AFP)





