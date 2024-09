La Selección Chilena sufrió una dura goleada (3-0) por parte de Argentina en el Estadio Más Monumental, por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esta derrota hizo que la ‘Roja’ cayera al noveno puesto y corra el riesgo de quedar último -si Perú vence a Colombia esta noche lo supera en la tabla de posiciones-. La ‘Roja’ está atravesando un mal momento y personalidades del fútbol chileno no dudaron en criticar el trabajo de Ricardo Gareca. Primero lo hizo Arturo Vidal y ahora fue el turno del exseleccionado Pato Yáñez. Los ‘palos’ al ‘Tigre’ no se detienen en el país vecino.

En estos momentos, el combinado chileno se está quedando fuera de la próxima Copa del Mundo. Por tal motivo, necesita una victoria urgente ante Bolivia en la siguiente fecha del proceso clasificatorio. Pensando en ese partido, el mundialista con Chile en 1982 exigió al entrenador argentino que coloque a Carlos Palacios, teniendo en cuenta que Marcelino Núñez no podrá jugar ante los bolivianos debido a que fue suspendido por tarjetas amarillas.

“Hasta un hincha que ve béisbol sabe que tiene que jugar Palacios, no hay que inventar demasiado”, dijo Yáñez en Deportes en Agricultura. “Tiene que estar y tienes que guardar un volante de corte; hay que jugar un partido distinto. Esa es la otra parte del juego, una es defenderte y otra es proponer y saber atacar. Sin desmerecer a Bolivia, porque no le hemos ganado en las últimas dos clasificatorias… hay que jugar ordenado y no a lo loco”, añadió.

El campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo pidió que haya soluciones para que la ‘Roja’ pueda salir de esta situación delicada. “En el fondo, más allá del diagnostico que dice tener el técnico, veamos soluciones. Si no nos vamos a quedar en eso, de que jugamos mal, pero decir eso es para que nadie te pegue. Yo me adelanto a la jugada y digo ‘jugamos mal, jugamos horrible’ y nadie te va a pegar. Pero entonces, metámonos a la cancha”, sentenció.

La dura crítica del Arturo Vidal

Arturo Vidal no se perdió el partido ante Argentina y, como todos los chilenos, acabó molesto por el resultado en contra. El exjugador del FC Barcelona no dejó pasar la oportunidad para expresar su descontento con lo que, a su juicio, fueron errores estratégicos graves por parte de Ricardo Gareca. Durante una transmisión en Kick, el ‘Rey’ reaccionó con evidente frustración a las decisiones del argentino.

Según el ‘King’, el extécnico de la Selección Peruana no estaría observando el rendimiento de los jugadores chilenos que brillan en competiciones internacionales, como la Copa Libertadores. “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino”, soltó Vidal, molesto por la poca participación de los futbolistas de Colo Colo, siendo uno de ellos Carlos Palacios.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 7 6 0 1 11 2 9 18 2 Uruguay 6 4 1 1 13 5 8 13 3 Colombia 6 3 3 0 6 3 3 12 4 Venezuela 7 2 3 2 6 7 -1 9 5 Ecuador 6 3 2 1 5 3 2 8 6 Brasil 6 2 1 3 8 7 1 7 7 Bolivia 7 2 0 5 8 14 -6 6 8 Paraguay 6 1 2 3 1 3 -2 5 9 Chile 7 1 2 4 3 10 -7 5 10 Perú 6 0 2 4 1 8 -7 2

¿Cuándo juegan Chile vs. Bolivia por las Eliminatorias?

Los dirigidos por Ricardo Gareca terminaron su travesía en Buenos Aires y se dirigirán hacia su localidad de Santiago de Chile para prepararse de cara al próximo duelo. La ‘Roja será local ante Bolivia en el estadio Monumental el martes 10 de setiembre desde las 4:00 p.m. (hora peruana), con la transmisión de los canales Movistar Deportes, Chilevisión, TNT Sports y Tigo. Recordemos que para el próximo Mundial clasifican seis equipos de manera directa y el séptimo lugar irá al repechaje. La cita se realizará en el año 2026 teniendo a los países de Estados Unidos, México y Canadá como organizadores. Además, en esta competencia participarán 48 equipos.





