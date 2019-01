Con Messi a la cabeza: el fixture de Argentina en la Copa América 2019

Se realizó el sorteo de la Copa América 2019 y Argentina ya tiene rivales. Los dirigidos por Lionel Scaloni se preparan para poder superar el duro reto que los ha llevado a las dos últimas finales pero sin poder levantar el trofeo.

Argentina es la cabeza de serie del Grupo B y deberá enfrentar a Colombia, Paraguay y Qatar. Los 'albicelestes' son los favoritos para llevarse el primer lugar.

La última vez que Argentina enfrentó a Qatar fue en el 2005. Único antecedente entre las Selecciones..

📌 Domingo 16/6. A las 16. Salvador vs. Colombia



📌 Miércoles 19/6. A las 21.30. Belo Horizonte. vs. Paraguay



📌 Domingo 23/6. A las 16. Porto Alegre vs. Qatar 🇶🇦



📌 Si gana su Grupo (B) juega en Río de Janeiro, el viernes 28/6

Este torneo significará el regreso de Lionel Messi a la Selección de Argentina. El '10' del Barcelona no disputa un partido con la albiceleste desde el Mundial Rusia 2018 con la Selección de Francias.