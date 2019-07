¡Esto no se trata de once, se trata de todos! El video en apoyo a la 'bicolor' que te llegará al alma 

¡Esto no se trata de once, se trata de todos! Es la frase que predomina en el video de apoyo a la Selección Peruana que ya es viral en redes sociales. Perú vs. Brasil se enfrentan en la gran final de la Copa América 2019 y la fuerza del país entero está concentrada en Río de Janeiro apoyando a todos los jugadores de la bicolor.

"Un Perú que tiene muchos colores de piel, pero todos bajo el rojo y blanco" añade el video preparado por Marathon, firma que viste a los jugadores de la Selección Peruana. Hoy todos nos pintamos de rojo y blanco para alentar a los jugadores que ya hicieron historia en la Copa América al llegar a una final tras 44 años.

Perú vs. Brasil: Paolo Guerrero, el capitán de todos los peruanos. (América TV)

"Hay un gran momento de Brasil que se sostiene y que coincide con el momento ideal para enfrentarlo, ideal porque venimos de eliminar a dos selecciones muy fuertes como son Uruguay y Chile, lo cual nos ha fortalecido; después dependerá mucho del desarrollo del juego, pero si tuviera que elegir un momento para enfrentar a Brasil, elegiría este", señaló el "Tigre" Gareca en conferencia de prensa.



"Tratamos de transmitirle a los jugadores qué es lo más importante de Brasil y cómo aprovechar algunos puntos débiles que para nosotros pueden ser favorable. Estamos enfocados en ambos temas: nuestra producción y lo que puede hacer Brasil", añadió el DT. La fe está intacta.



Perú vs. Brasil: todos esperamos una gran actuación de Pedro Gallese. (América TV)

